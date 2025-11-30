我國「1小物」超狂！成功收服全世界：只有台灣有

生活中心／吳宜庭報導



台灣人日常再普通不過的「飲料杯套」，竟悄悄在歐洲掀起話題！一網友近日在Threads分享，她到歐洲旅遊時，因習慣性地將外帶飲料放入杯袋提著走，沒想到立刻吸引當地人好奇圍觀，甚至有人眼睛一亮、興奮詢問：「這在哪裡買？」貼文曝光後，引發大量台灣網友共鳴，不少人驚訝地發現，原來這個台灣街頭隨處可見的小物，在歐洲竟是相當稀有。





我國1小物號稱「國民外交」！成功收服國際友人：全世界只有台灣有

許多台灣網友表示，身為飲料大國，杯套是標配。（圖／（左）翻攝自星巴克（右）翻攝自誠品DUAL）

這篇貼文也讓更多台灣網友分享自身經驗，證實杯套在海外確實相當吸睛。有人在德國耶誕市集、日本服飾店、美國街頭、甚至峇里島星巴克，都曾被當地民眾詢問杯套來源；也有日本店員因看到杯套，直接猜出客人來自台灣。許多人笑稱，、「因為台灣人超愛喝飲料」、「出門沒帶會焦慮症發作！」、「其實自備購物袋也是欸，常常出國 一直被稱讚」、「身為飲料大國，這是標配」、「真的！而且會覺得為什麼亞洲都有這個神奇好用的東西」。





隨著討論擴散，杯套意外被推上「台灣國民外交」的新代表，「杯套真的可以拿來做國民外交，美國人看到後也很喜歡」，還有網友笑言，下次要去國外旅行時要多帶幾個，「以後送外國朋友禮物就決定是飲料袋了」；也有人認為杯套不僅實用、環保，更能在國外清楚辨識台灣人，「新一代的台灣人標籤，以後台灣人認台灣人就靠這個了」、「用杯套會被認親」。從歐洲到美國、從日本到韓國，許多台灣旅客都分享相同經驗，只要拿出杯套，就能瞬間引起關注。

