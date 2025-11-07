我國NDC3.0氣候大會前出爐 2035年最多減碳40%

聯合國第30屆氣候大會（COP30）10日將於巴西召開，兩年前的COP28決議，締約國應在2025年繳交2035年國家自定貢獻（NDC3.0）。行政院3日通過我國NDC3.0目標，2035年減碳36～40%。環境部今（7）日強調，目標很具挑戰性，達標關鍵是能源轉型。氣候團體則指出，若要實現2050年淨零，台灣2035年減碳目標應提升至52%。

我國雖非氣候公約締約國，仍積極參與國際減碳腳步。台灣2035年的減碳目標為較2005年降低36～40%。環境部長彭啓明稱該目標「是『登月型』」，很有挑戰性，需要社會共識、產業協力完成。彭啓明指出，台灣碳排已連續三年減少，以目前每年減碳2至3%的速度，預期2025年可減9～10%，過去訂定的2025年減碳目標即為10%。

彭啓明表示，台灣NDC3.0在亞洲僅次於日本。韓國昨日雖提出較具雄心的2035年相比於2018年峰值減量53～60%目標，但目前還在草案階段，且以台灣使用的2005年基期來換算，韓國2035年減量約是32.5～43%，與台灣相近。

截至6日，共計72個國家提交NDC3.0，涵蓋全球62%碳排。

國際上主要國家2005年之後的排放趨勢。圖片來源：擷取自環境部簡報

環境部：已見電力排碳係數下降

氣候署署長蔡玲儀表示，要達成2035年目標，能源轉型是關鍵。台灣2024年較2005年減碳6.7%，主因是電力排碳係數下降。電力配比方面，2035年再生能源應增至36%、燃煤減至9%，電力排放係數則隨之降至每度電0.241公斤二氧化碳當量；此外，運輸及製造業也要轉型用低碳燃料。

電力需求方面，2035年的全國總用電量應控制在3500億度以下。

環境部也正推動碳捕捉、利用與封存（CCUS），蔡玲儀受訪補充，「碳封存政策環評」草案預計年底可送至負責環評業務的環保司；「碳封存管理辦法」則最快在本月底提出。

環境部表示，2035年減碳要達標，能源轉型是關鍵，再生能源應增至36%、電力排碳係數降至每度電0.241公斤二氧化碳當量。圖片來源：擷取自環境部簡報

企業減量助攻減碳目標

彭啓明表示，碳定價能提供企業減碳誘因，是達成2035年目標的重中之重。明年環境部將收到第一筆碳費，並將在下半年試辦總量管制與排放交易（ETS）制度，已在NDC3.0文件中向國際說明。

彭啓明表示，許多企業「比政府還更有雄心壯志」，初步統計，九成企業提出自主減量計畫申請碳費優惠，減碳目標都符合或超前於政府的2030年減碳目標；初步估算目前繳交的430件計畫，可比碳費徵收前減排約3700萬噸排碳。不過攸關碳費優惠的「高碳洩漏風險行業認定準則」至今未定，環境部表示將在本月底或下月初預告草案。

蔡玲儀表示，國際上預期在COP30推動建立「全球調適目標」（Global Goals on Adaptation，GGA），要把現況過多的指標數量聚焦到100個以內，後續將可作為台灣制定新版（2027～2030年）「國家氣候變遷調適行動計畫」的依據。他強調，下期調適計畫預期將高溫納入討論重點，也將特別關注脆弱地區的複合型災害風險。

環境部再開COP戰情中心 彭啓明：無法親自參與有遺憾

「我是全世界國家裡，唯一沒有受邀參與聯合國會議（COP30）的環境部長，這是我們的遺憾。」彭啓明表示，台灣佔世界排碳0.5%，也與全球共同承受氣候威脅，台灣雖非減碳優等生，但仍希望貢獻行動。

環境部今（7）日舉辦記者會說明我國NDC3.0，並宣布成立COP30戰情中心。攝影：陳昭宏

彭啓明表示，依各國現行政策，本世紀末將升溫2.8℃，「我不知道我們下一世代的人，會遭遇多大的氣候災難。」

蔡玲儀指出，我國今年以觀察員身分與會的政府部會、民間團體、專家學者等約有100人左右，在國內，環境部也將成立「COP30戰情中心」，並在氣候署官網「國際氣候行動專區」整理交流情況。由於巴西較台灣早11小時，戰情中心會在晚間與赴巴西與會的專家連線，後續再上傳討論內容、視情況於隔日對外說明。

氣候團體：2035年目標難達淨零終點

台灣氣候行動網絡研究中心（TCAN）今日發出聲明指出，全球各國陸續提送的NDC3.0目標遠遠不足，到了2035年，全球排放量相較2019年將只能減少24%，聯合國建議2035年需減少達60%，才有機會將升溫控制在1.5°C以內。因此，國際氣候行動網絡（CAN）呼籲各國在明年補提「NDC 3.0強化版」。

TCAN指出，回看台灣NDC3.0，2035年減碳38%，僅能讓台灣在2050年達到八成減碳，若要實現2050年淨零，2035年目標應提升至52%。且文件中針對排碳最高的製造部門，竟僅以「數位與綠色產業雙軸轉型」敷衍帶過、也未提能源效率提升目標。

TCAN指出，目前台灣碳費徵收金額偏低，對淨零推動效果有限，NDC3.0應明確承諾調升碳定價。新加坡在NDC中明確承諾2025、2030年將調高碳稅，反觀台灣雖已由碳費審議會設定2030年碳費至少為每噸1200元，卻未在NDC3.0文件中揭露，難以釋放政策訊號。