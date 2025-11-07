我國NDC3.0氣候大會前出爐 2035年最多減碳40%
聯合國第30屆氣候大會（COP30）10日將於巴西召開，兩年前的COP28決議，締約國應在2025年繳交2035年國家自定貢獻（NDC3.0）。行政院3日通過我國NDC3.0目標，2035年減碳36～40%。環境部今（7）日強調，目標很具挑戰性，達標關鍵是能源轉型。氣候團體則指出，若要實現2050年淨零，台灣2035年減碳目標應提升至52%。
2035年最多減碳40% 彭啓明形容如「登月計畫」
我國雖非氣候公約締約國，仍積極參與國際減碳腳步。台灣2035年的減碳目標為較2005年降低36～40%。環境部長彭啓明稱該目標「是『登月型』」，很有挑戰性，需要社會共識、產業協力完成。彭啓明指出，台灣碳排已連續三年減少，以目前每年減碳2至3%的速度，預期2025年可減9～10%，過去訂定的2025年減碳目標即為10%。
彭啓明表示，台灣NDC3.0在亞洲僅次於日本。韓國昨日雖提出較具雄心的2035年相比於2018年峰值減量53～60%目標，但目前還在草案階段，且以台灣使用的2005年基期來換算，韓國2035年減量約是32.5～43%，與台灣相近。
截至6日，共計72個國家提交NDC3.0，涵蓋全球62%碳排。
環境部：已見電力排碳係數下降
氣候署署長蔡玲儀表示，要達成2035年目標，能源轉型是關鍵。台灣2024年較2005年減碳6.7%，主因是電力排碳係數下降。電力配比方面，2035年再生能源應增至36%、燃煤減至9%，電力排放係數則隨之降至每度電0.241公斤二氧化碳當量；此外，運輸及製造業也要轉型用低碳燃料。
電力需求方面，2035年的全國總用電量應控制在3500億度以下。
環境部也正推動碳捕捉、利用與封存（CCUS），蔡玲儀受訪補充，「碳封存政策環評」草案預計年底可送至負責環評業務的環保司；「碳封存管理辦法」則最快在本月底提出。
企業減量助攻減碳目標
彭啓明表示，碳定價能提供企業減碳誘因，是達成2035年目標的重中之重。明年環境部將收到第一筆碳費，並將在下半年試辦總量管制與排放交易（ETS）制度，已在NDC3.0文件中向國際說明。
彭啓明表示，許多企業「比政府還更有雄心壯志」，初步統計，九成企業提出自主減量計畫申請碳費優惠，減碳目標都符合或超前於政府的2030年減碳目標；初步估算目前繳交的430件計畫，可比碳費徵收前減排約3700萬噸排碳。不過攸關碳費優惠的「高碳洩漏風險行業認定準則」至今未定，環境部表示將在本月底或下月初預告草案。
蔡玲儀表示，國際上預期在COP30推動建立「全球調適目標」（Global Goals on Adaptation，GGA），要把現況過多的指標數量聚焦到100個以內，後續將可作為台灣制定新版（2027～2030年）「國家氣候變遷調適行動計畫」的依據。他強調，下期調適計畫預期將高溫納入討論重點，也將特別關注脆弱地區的複合型災害風險。
環境部再開COP戰情中心 彭啓明：無法親自參與有遺憾
「我是全世界國家裡，唯一沒有受邀參與聯合國會議（COP30）的環境部長，這是我們的遺憾。」彭啓明表示，台灣佔世界排碳0.5%，也與全球共同承受氣候威脅，台灣雖非減碳優等生，但仍希望貢獻行動。
彭啓明表示，依各國現行政策，本世紀末將升溫2.8℃，「我不知道我們下一世代的人，會遭遇多大的氣候災難。」
蔡玲儀指出，我國今年以觀察員身分與會的政府部會、民間團體、專家學者等約有100人左右，在國內，環境部也將成立「COP30戰情中心」，並在氣候署官網「國際氣候行動專區」整理交流情況。由於巴西較台灣早11小時，戰情中心會在晚間與赴巴西與會的專家連線，後續再上傳討論內容、視情況於隔日對外說明。
氣候團體：2035年目標難達淨零終點
台灣氣候行動網絡研究中心（TCAN）今日發出聲明指出，全球各國陸續提送的NDC3.0目標遠遠不足，到了2035年，全球排放量相較2019年將只能減少24%，聯合國建議2035年需減少達60%，才有機會將升溫控制在1.5°C以內。因此，國際氣候行動網絡（CAN）呼籲各國在明年補提「NDC 3.0強化版」。
TCAN指出，回看台灣NDC3.0，2035年減碳38%，僅能讓台灣在2050年達到八成減碳，若要實現2050年淨零，2035年目標應提升至52%。且文件中針對排碳最高的製造部門，竟僅以「數位與綠色產業雙軸轉型」敷衍帶過、也未提能源效率提升目標。
TCAN指出，目前台灣碳費徵收金額偏低，對淨零推動效果有限，NDC3.0應明確承諾調升碳定價。新加坡在NDC中明確承諾2025、2030年將調高碳稅，反觀台灣雖已由碳費審議會設定2030年碳費至少為每噸1200元，卻未在NDC3.0文件中揭露，難以釋放政策訊號。
其他人也在看
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
鳳凰最快36小時強度達顛峰！專家曝「最新路徑」：恐登陸台灣陸地
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，預期鳳凰西進過程可望持續增強，未來36-48小時強度將達顛峰，進一步增強為強烈颱風機率高。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 3 小時前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 3 小時前
鳳凰恐升強颱！最快週三、四直撲台灣 專家示警「北轉關鍵」
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導輕度颱風「鳳凰」正逐步接近台灣。根據《台灣颱風論壇｜天氣特急》粉專最新預估，鳳凰颱風持續增強中，不排除將升為強...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
英國海灘驚見巨型怪魚！居民嘆如電影生物 專家解答了
據《太陽報》報導，43歲的寵物保姆德拉尼（Katalina Delaney）11月2日帶著客人的狗在海灘散步時，意外發現了該生物。德拉尼形容生物看起來像是1條巨大的鰻魚，靜靜地躺在沙灘上，完全沒有動靜，「我從未見過這樣的東西。」隨後該照片便迅速在社群媒體上瘋傳，引起了海灘遊客...CTWANT ・ 7 小時前
鳳凰颱風3特點是「罕見個例」 氣象專家揭2冷知識
鳳凰颱風來勢洶洶，預計下週一發海警、下週二發陸警，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，鳳凰颱風因具備三項特點，實屬罕見個例，同時也揭露兩個關於鳳凰颱風的冷知識，包括「鳳凰不是鳥」。中天新聞網 ・ 10 小時前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 10 小時前
11月了還有颱風！鳳凰不排除登陸台灣 暴風圈將襲高屏地區
【緯來新聞網】中央氣象署預測，編號29的熱帶性低氣壓最快將在今天（5日）夜裡發展為今年第24號颱風「緯來新聞網 ・ 1 天前
海面不是燒船！太陽能板自燃 居民查看驚：燃點不只一處
彰化鹿港崙尾社區海堤的一處光電廠，6號一早發生多處太陽能板起火燃燒事件，目擊民眾描述，「雖然大量黑煙已消散，但海面上的太陽能板仍在燃燒」，工作人員急忙用滅火器撲滅，然而一處火點剛被撲滅，其他地方又開始冒煙。據了解，前一天晚上就已經有燃燒情況發生，讓人質疑到底有多少個燃點！彰縣環保聯盟理事長洪新有表示，附近地區已發生三、四起太陽能板自燃案例，「這種情況相當危險」，擔心太陽能板與滅火用的乾粉會污染整個濕地生態系統，呼籲公部門應介入調查，以保護當地海洋生態環境。TVBS新聞網 ・ 1 天前
北北基留意！鳳凰颱風11/10北轉關鍵 氣象署不排除發警報
鳳凰颱風持續往西北西方向移動，中央氣象署表示，下週一（10日）前後颱風將接近巴士海峽至台灣附近海面，由於環境開始變得複雜，颱風有逐漸北轉的趨勢，下週一將是關鍵時刻。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風「大角度北轉」！鄭明典曝原因：恐現高低層分離現象
鄭明典表示，當颱風遭遇冷高壓，除可能引發「共伴效應」外，其強度與行徑也會隨著高壓狀態產生變化。他引用氣象專家王時鼎的統計分析指出，當冷高壓活躍時，西風帶南移，颱風生成位置會壓縮在北緯20度以南。若颱風靠近台灣時正逢高壓南下或出海，將根據雙方強弱組合而產生不...CTWANT ・ 9 小時前
全台土方失控1／10層假山、社宅地挖出垃圾 黑鏈橫掃北中南
短短幾個月，從北到南，土方濫倒案件接連爆發。桃園有集團假借「免費整地」之名，污染超過3,000坪土地；新竹寶山的山凹被填成10層樓高的「假山」；彰化二林中科園區成為跨縣市偷倒的中繼站；連新北的社宅預定地、桃園公辦重劃案，都在開挖時挖出垃圾。這場掩在地底的黑產鏈，正改寫土地的樣貌，也讓房市與公共建設一起埋單。住展房屋網 ・ 1 天前
鳳凰恐強颱「西部北上」 最快下週一「海陸警」豪雨炸台
台北市 / 綜合報導 今(7)日是24節氣中的立冬，相比上週陰雨連連，北台灣今天外頭天氣相當不錯，不過，這樣的大晴天又要消失了嗎？根據氣象署預估，鳳凰颱風可能在下週靠近台灣，不排除週一就會發布海上警報。而專家預估，鳳凰有機會達到強颱等級，且暴風半徑相當廣，加上各國預測分析，認為它會罕見的從台灣西半部向上走，威力恐怕不容輕忽。北台灣好不容易結束，快要發霉的連日雨天，沒想到這藍天白雲，卻只有短短幾天，因為鳳凰颱風逐漸逼近。中央氣象署預報員技正林秉煜說：「週一開始到下週四這段期間，會受到東北季風，還有第26號颱風鳳凰的外圍環流或颱風的影響，所以說降雨機率除了增加以外，還要注意可能會在東半部地區，甚至南部地區都有一些強降雨發生。」雖然各地氣溫，在7日感受上都有回升，不過鳳凰颱風，最快下週一起就會影響台灣，以各國模式來看，這回的預測頗為一致，透過平均路線可以發現，颱風可能先經過巴士海峽，接著拐個彎往上，似乎走第七類颱風路徑，有機會撲向台灣。氣象專家林得恩說：「至少它會發展增強到中度颱風的上限，至強烈颱風等級之間，目前普遍看起來7級的暴風圈半徑，至少都在250公里至300公里左右。」專家也表示，光是在11月還有颱風，已經相當罕見，鳳凰的等級又接近強颱，而且從台灣西部一路北上，不論有沒有登陸，在過去歷史中幾乎無一個案，可說是氣候變遷影響，所造成的特殊案例。氣象專家林得恩說：「從我們中南部登陸的話，那又破了過去100年的紀錄，全球氣候變遷的過程當中，常常使得西北太平洋的海溫增強，更有利於這些熱帶擾動的生成。」氣象署預估，不排除最快在下週一，就會發布海上警報，週二發布陸警，若颱風持續增強，更可能雙警報齊發，尤其週二週三，還有東北季風增強，讓東台灣的雨量相當顯著，以色塊區分幾乎紫到發白，至於是否產生共伴效應，仍是後續觀察重點。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
豬農：開市後 才是非洲豬瘟疫情挑戰開始
豬農表示，非洲豬瘟病毒是接觸性傳染，解封後將是最大的考驗，擔憂疫情再起，又禁宰禁運15天，很多畜牧場恐承受不起。希望政府機關拿出魄力，全面禁止廚餘養豬。彰化養豬業者則建議，政府可BOT或委託民間設蒸煮中心。聯合新聞網 ・ 1 天前
廚房油煙是空汙惹議 醫教炒菜做好2動作避免吸入
日前環境部長彭啟明在立法院答詢廢除核能可能增加的空氣汙染時表示，家庭主婦煮菜的油煙也是空汙來源。胸腔科醫師指出，大火炒菜的油煙確實是室內空汙的一種，但開抽油煙機和電風扇，就不至於因為吸入太多油煙就罹患健康2.0 ・ 10 小時前
鳳凰颱風最新AI路徑 氣象專家：3縣市雨勢明顯
氣象專家賈新興引述最新歐洲系集模式及各AI模式預報資料指出，鳳凰颱風預計下週一將通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近。若按照這預測路徑，宜蘭、花蓮、台東雨勢會很明顯。中天新聞網 ・ 1 天前