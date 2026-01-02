「我在值勤欸」非帝王藉口！警左轉未讓直行車還嗆聲

警員行經路口左轉時，沒禮讓直行車，被按喇叭，一氣之下就攔下對方理論。（圖／Threads@tony080469）





新北中和分局一位交通分隊警員準備要去處理車禍，行經路口左轉時，沒禮讓直行車被按喇叭，一氣之下就攔下對方理論。事後警方調查，認定這位員警「沒依規定」開啟警示燈和警笛，並沒有優先路權，依法對他開罰並給予行政處分。

綠燈亮起車輛依序起步，還沒通過路口，差點就出事。一名員警正要左轉差點被撞上，雖然因為駕駛及時按喇叭示意，沒有釀成意外，不過員警卻氣噗噗上前理論。

員警vs.駕駛：「怎麼了，（沒事啊，因為我要直走啊，你要右轉啊），我右轉啊怎麼了，（沒事啊），有影響到你嗎，（沒有啊）。」從駕駛語氣聽得出無奈，本來想說算了，但員警依舊理直氣壯。

廣告 廣告

員警vs.駕駛：「我想說奇怪，有什麼事情，可能需要我幫忙的，不然你怎麼會叭我勒，直行車要讓轉彎車，那是禮儀，（對啊那沒有說一定），我在值勤，你是不是要禮讓員警再過去吧，還是今天救護車你也要叭他，（你也沒鳴笛啊）。」就是這一句，讓員警理智線斷裂。

員警vs.駕駛：「我在值勤當中，我沒有鳴笛，我就不是警察囉，我要處理車禍，我沒有鳴笛，（有很緊急嗎，我這樣過去不行嗎。）」

事情發生在12月29號下午時間，駕駛好聲好氣，得到的卻是一直被罵，他氣得將行車紀錄器po網。

員警所屬分局，主動調查認定他的確未依規定開啟警示燈跟警笛，法律上並無優先路權，對他開出罰單給予行政處分。

網友也嚴厲斥責，痛批人民保母不該濫用公權力。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

機車未打方向燈「飄移擋車」 駕駛急按喇叭遭嗆「下車理論」

按喇叭惹怒？ 2車路口互嗆20分鐘 幼童當場嚇哭

情侶爭執！男友街頭肉身擋車 女狂叭不停往前

