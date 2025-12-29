我在天城中學的美好時光／程銀生

程銀生

天城中學是我的母校。我是1979年考進我心儀的天中，記得開學那天是姐姐送我到學校報到的。姐姐兩年前也是從天中畢業的，她對學校的環境很熟，所以，在姐姐的介紹下，很快我就熟悉了校園環境。其後不久，我就適應了學校生活。當時我們都寄宿在學校，每個房間有上下兩層床位四張，可以住下八人，在宿舍物管的統一安排下，生活物品擺放整齊劃一。同學都是來自全安慶地區的不同市縣，也算是來自“五湖四海”。學習生活開始前，學校首先從教導學生學會生活自理開始，就像扣好人生的第一粒扣子一樣，這是一個良好開端！高中第一年，我們文理兩科都要學習，語數英理化史地生加上哲學，到了第二年，學校開始分科。我文理兩科成績都不錯，但相比之下我更對文科感興趣，所以我就分到了文科班。後來的實際情形證明，無論是此後考上高等院校繼續深造，或者還是走上社會其他工作崗位，這種教學模式更加有利於人的潛能的開發和使用。文科離不開理科，理科也離不開文科，文理兩科相輔相成，相得益彰。各科的老師都有較高的知識儲備和教學水準。在這裏，無論聽哪一位或哪一門課老師講課，都是一種享受。學生學得有興趣，老師講得有勁頭，教學相長，師生關係都很融洽，團結友誼，如沐春風。語文老師葉詩雅、甘雅生、彭葉青，數學老師曹耀祖、汪長春、王禮讓，物理老師戴葵北，化學老師李洪根，歷史老師徐大野，地理老師胡孝恒，英語老師楊舜勤、桂建友，哲學老師梁小朝，體育老師劉珍福，雖時隔近四十年，我至今仍然還能如數家珍。

廣告 廣告

在為人師表的每位老師的言傳身教影響下，同學們學習熱情高漲，學習興趣濃厚，大家刻苦努力勤學好問，老師們也真正做到了“傳道、授業、解感”。每天早上，朗朗的讀書聲在校園內回蕩，總能在心靈深處產生“恰同學少年，風華正茂”的巨大震撼來！我也是認真刻苦學習的同學之一。我印象最深的一件事，記得那一年文班85人缺少政治經濟學教材將近一半以上，老師要求每兩人共用一本，我為了溫習功課方便，硬是花半個月時間手抄了一本十幾萬字的教材，被譽為“現代談遷”，在天中校園傳為佳話！學校設有圖書館、閱覽室、閱報欄，同學們根據自己的興趣和愛好借閱各類圖書。我喜歡在中午午休時間看書或讀報，記得當時我備有三本筆記本，一是“讀報小記”，一是“一日生活記”，一是“思慮”，前兩本記錄每天的閱讀重點和生活重要片斷，最後一本就是擷取這一天當中某個最值得深思的專題進行深入分析與思考。這個習慣一直伴隨著我高中生活的全過程，並對其後乃至今天的學習與思考都產生了非常深遠的影響。學校非常重視教學實驗。我們每週都要上兩三次實驗課，其中有物理實驗、化學實驗、生物實驗等。實驗課大大培養了同學們動手動腦的能力，促進了大家對書本知識的掌握與消化。

天中的體育活動更是豐富多彩的。體育老師劉珍福是體校專業畢業的，田徑運動十八般武藝樣樣都精通，輔之以比較齊全的體育鍛煉器材及開闊的運動場地，同學們體育鍛煉的熱情大幅度提高，體質也明顯得到增強。每天早讀過後，隨著一輪紅日東升，全校師生齊集天中東南大操場，伴隨著激昂奮進的高亢旋律，第六號廣播體操正式拉開帷幕。今天想起，那種翩翩起舞的青春活力四射的宏大場面，依然歷歷在目！因為我長期堅持體育鍛煉，跳高跳遠、單杠雙杆、吊環、拔河、長跑短跑、體操、乒乓球、羽毛球、鉛球、標槍、投彈等多項比賽，我都取得了優秀成績，所以，我成了我們那一屆文班第一個獲得“全縣少年二組體育證章”的學生。學校同樣重視德行教育和培養。每週一次的校園勞動課，同學們在班主任或德育老師帶領下，在學校食堂後面的空白區域開墾荒地，施肥播種，體驗勞動的艱辛與樂趣，體會父母及家人辛勤耕耘供養我們讀書的辛勞以及他們無私奉獻的美德！我們每週起碼要上一堂音樂課。我還清楚地記得，教我們音樂課的是徐大野老師，大家耳熟能詳的《年輕的朋友來相會》這首歌就是在那個時候學會的，每當週末回家或寒暑假放假歸來時，我們總是高唱這首非常經典的校園歌曲，心情久久不能平靜！兩年（那時還是兩年制）的高中生活與學習，雖彈指一揮，但大家都是收穫滿滿，德智體美勞全面發展，既掌握了豐富的基礎知識，又學到了扎實的基本技能，不僅如此，更加難能可貴的還是，培養了學生正確的三觀和品德。在畢業離別大會上，我手捧學校頒發的“三好學生”獎狀、獎品、獎金和畢業證書，熱淚盈眶走下了領獎臺。

時光荏苒，光陰似箭，當我過了廿年再次回到我的母校天城中學時，是我親自送自己的女兒到天中報到入學的場景。真是別有一番風味。眼前這個天中已不是我廿年前在此就讀的那個校舍了，昔日的參次不齊的青磚黛瓦也已被鱗次櫛比的高樓大廈所取代，天健樓、九畹樓、致遠樓、學生公寓樓錯落有致，原來的大禮堂已變成了篤行堂，科技館和圖書館遙相呼應，八排道塑膠跑道整齊排列，綠色運動場仿佛就是中型體育場，氣派非凡！女兒入學報到那天，天中校園彩旗飄揚，歌聲悅耳動聽嘹亮，來自全省各地的莘莘學子，將要在這如詩如畫的學府裏度過三年的高中時光。前來送行的家長們，臉上寫滿快樂自信和希望，三年後，自己的孩子將會成為對國家、對社會都有用的人才，也會成為每個家庭的希望所在。天中歷史悠久、厚重，從1826年的天城書院開始，經過近200年的延革與變遷，經過十幾代人的辛勤耕耘與不懈努力，至今已發展成為聞名海內外的安徽省重點中學，成績可圈可點，但卻來之不易！特別是近幾十年來，天城中學為國家培養了數以萬計在各行各業嶄露頭角的各類優秀人才。天中地靈生人傑。歷代天中人始終堅守“厚德、致知、報國”的校訓，始終秉承“文明、嚴謹、進取”的校風，始終秉持“敬業、導行、創新”的教風，始終執著“博學、善思、篤行”的學風，才得以取得今天令人刮目相看的巨大成就。

我家兩代共有三人先後考進天中，我的姐姐、我以及我的女兒，在這裏，我們都受到了扎實的基礎知識教育和良好的品德薰陶，時至今天，每當回憶往事時，我就會自然而然地記起我在天中那一段求學生話，那是一段美好成長歲月，更是我曲折奇妙人生歷程中一支難忘的歌。歷史已經進入一個嶄新時代，我的母校天城中學一定也會與時俱進，我最引以為自豪的天城中學，必將擁有一個更加燦爛輝煌的明天！