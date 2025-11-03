我在愛沙尼亞設處卡關 名稱用台灣或台北談不攏

日經亞洲三日報導，台灣在愛沙尼亞首都塔林設立代表處陷入僵局。台愛協商兩年以來，在代表處的英文名稱使用「台灣」或「台北」上談不攏而停擺。報導說，這凸顯在中國大陸與俄羅斯壓力與日俱增之際，台歐關係仍面臨現實掣肘。

我盼採立陶宛模式用「台灣」

我駐拉脫維亞代表處目前兼管涉愛沙尼亞事務。前年愛沙尼亞政府宣布，將接受台灣設立代表處，但多位知情人士說，至今代表處仍因命名談不攏而停擺。

我方希望沿用立陶宛模式，即「駐立陶宛台灣代表處」，但愛方因擔憂引發中方報復而堅持使用「台北」。

愛沙尼亞堅持「台北」：遵循一中政策

一位歐洲外交人士直言，要求愛沙尼亞使用與駐立陶宛代表處相同的名稱，絕對行不通；立陶宛當時之所以能挺過，原因是中國當時對此的報復過頭，才迫使德國出面維護整個歐盟單一市場，而不只為了維護立陶宛；若愛沙尼亞仿效立陶宛，恐難以獲其他歐盟會員國的支援。

愛沙尼亞外交部十月廿八日回覆日經亞洲提問時說，前年內閣會議決議接受台北設立非外交性質的辦公室，並強調尚未收到開設任何辦公室的申請，且台北在大多數國家都有辦公室，完全符合「一中政策」，愛沙尼亞也持續遵循此一政策。

用「台灣」 立陶宛被北京報復

立陶宛曾因駐立陶宛台灣代表處而引發北京報復，包含降低外交層級、驅逐大使與切斷經貿往來，但也意外促使歐盟團結捍衛其單一市場。中國可能已從中汲取教訓，未來若施壓愛沙尼亞，將採更具針對性的雙邊手段。

非政府組織國際危機組織（ＩＣＧ）分析師楊晧暐認為，若過度糾結名稱這類象徵性問題，反而可能使近年建立的外交動能為之停滯；台北應聚焦在具實質合作意義的領域，像共同應對混合威脅與強化關鍵供應鏈。

針對日經亞洲報導，我外交部昨天表示，將秉持開放態度，願與愛沙尼亞務實討論加強雙邊關係與增進相互了解的具體作法。

外交部表示，台灣與愛沙尼亞關係友好，雙方在各領域交流密切，台灣將持續在民主、自由與人權等共同價值基礎上，深化與包括愛沙尼亞在內理念相近夥伴的合作；外交部秉持開放態度，願與愛沙尼亞本著互惠合作精神，務實討論加強雙邊關係與增進相互了解的具體作法。

