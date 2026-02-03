我在瀋陽學醫的那些年

（圖／本報系資料照）

若問起十八歲那年，為什麼放著台北安穩的大學不念，非要北上三千公里跑去零下二十度的瀋陽？說實話，當時的我還真給不出什麼勵志的遠大抱負。那時剛高中畢業，只因父親的一句建議，腦袋一熱，就拎著行李飛向了這座全然陌生的東北老工業城市。當時的這份隨性，現在想來，更像是一場有勇無謀的冒險。

初到瀋陽，東北大地先給了我這個「南方姑娘」一記紮實的下馬威。習慣了台北盆地的潮濕，我對東北的「乾冷」完全沒概念，皮膚乾裂到發痛只是基本，最尷尬的是在課堂上毫無預警地流鼻血。在那段沒什麼退路的日子裡，我沒時間矯情，只能逼著自己去適應這片凜冽的土地。

不只是氣候，文化衝擊也隨處不在。一開始，我聽不懂那股大碴子味的東北話，對方也聽不懂我的「台灣腔」。但神奇的是，當我放下那份拘謹，開始跟著同學大口吃鍋包肉、圍在路邊攤擼串時，那些隔閡竟慢慢消失了。我學會了在冰天雪地中找樂子，也學會了東北人那種直來直去的豪爽。現在的我，說起話來偶爾也會帶點東北口音，朋友都笑我快被「同化」成半個東北人了。

進入中國醫科大學這座底蘊深厚的醫學院，我面臨的挑戰才真正開始。

說實話，大一到大三我過得挺「佛系」的。比起大陸同儕那種一進校門就為了獎學金、為了保研而近乎「慘烈」的競爭狀態，我顯得格外的優哉游哉。但在醫學這行，嚴謹是逃不掉的債。到了臨床實習階段，那種壓迫感如潮水般襲來。我意識到，雖然台灣學生的身分給了我不一樣的視角，但真正的職業尊嚴，必須靠自己在查房、病歷、手術台旁，一分鐘一分鐘地磨出來。

這五年的求學路，最有價值的不是考卷上的分數，而是視角的重塑。當我真正踏入大陸頂尖的三甲醫院實習時，我被那種驚人的運作效率與技術深度給震撼了。尤其在口腔醫學等專科，技術的精進與學術氛圍的競爭力，早已超乎許多台灣人的想像。這種「親眼所見」，讓我學會了不再被表面現象迷惑，能更專業地去判斷醫療品質。這是我這五年最紮實、也最引以為傲的收穫。

回頭看這三千公里的旅程，我最感謝的不是課本上的知識，而是那個勇敢踏出舒適圈的自己。東北深厚的人情世故，讓我在一個沒有親友支援的環境中，逼著自己長大。

現在的我，走在瀋陽街頭，聽著熟悉的東北腔，心裡竟多了一份台北女孩少有的定力。從一個連羽絨衣都不知如何挑選的高中生，到如今能在病房獨當一面的醫學生，這場「誤打誤撞」的冒險，是我青春裡最精彩的落筆。（陳冠蓉／台北）