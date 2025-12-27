「我在警界待25年.你算什麼？」男自稱退休刑警怒飆店員
高雄市 / 綜合報導
高雄美濃區中正路二段一間超商，昨(26)日晚上8點多，有一名男子，在超商內火氣很大，不斷對店員嗆說，自己是刑警退休，朝店員大罵好幾分鐘，畫面被錄下來PO網，警方表示沒有接獲報案，但這名男子也不是退休刑警，呼籲民眾遇到類似情況時，可以報案，警方會依法受理查處。
飆罵男子說：「你算什麼東西，你算什麼東西。」一名男子到超商，拿了東西要結帳，但卻看起來火氣很大，不斷飆罵，甚至罵髒話。飆罵男子說：「我在警界待25年，你算什麼。」男子越講越生氣，朝一旁正在整理商品的店員走去，開始罵起來，一罵就是一連串，還說自己在警界待很久，是刑警退休，罵完走掉了，結果又再折返，繼續開罵。
飆罵男子說：「你知道我是誰嗎？，不要這樣，改點吧，修練自己，做一些調整。」男子不斷要店員，檢討自己的行為，店員看起來也是很無奈，事情發生在高雄美濃區，中正路二段的一間超商，昨日晚上8點多，這名男子在超商火氣很大，嗆說自己是刑警退休，不斷朝店員大罵。
民眾說：「罵三字經就是不好啊，再怎麼做錯什麼事情，不能罵三字經啊。」民眾說：「不好，大家要互相，互相照顧。」其他店員私下表示，客人難免會有情緒不好的時候，但面對客人辱罵，他們通常不會直接回應，一切都以服務優先，警方沒有接獲相關報案，經查這名男子，也不是退休刑警，呼籲民眾遇到類似情況，可以報案，警方會依法受理查處。
