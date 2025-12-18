「我在30歲的時候開始滑雪，一路上學到了許多寶貴的課程。」 | Women's Health
在愛荷華州長大的我，並沒有太多機會嘗試下坡滑雪或雪板（雖然每年高中時，我會參加學校的滑雪旅行，在中西部小山丘上滑行，那時我看到我的朋友撕裂了他的半月板，這是我幾次令人驚心的冬季運動經驗之一。）幾次嘗試和朋友一起學習滑雪時，我在中級道上陷入了困境。結果怎麼樣？我最後哭了起來，有時還不得不步行下山。
但我內心仍然想繼續嘗試，特別是現在我住在科羅拉多州，我的好朋友和伴侶都會滑雪板。我心中有這樣的美好畫面，我們在山裡度過一個週末，享受雪地和漂亮的環境，但不再有淚水和骨折。
我已經意識到從他們那裡學習是行不通的（雖然去年我伴侶在我的第一次滑雪板之旅中教會我很多，但我感覺我在拖累他），我需要專業的幫助和定期的練習。因此，我決定在布萊肯里奇山上進行為期三天的滑雪板課程，雖然我對面臨的挑戰感到不知所措，但我希望從教練那裡學習將是朝正確方向邁出的一步，呃，或者該說滑動。
教練在課程開始時帶我進行了熱身，站在板上練習基本的身體動作。
起初，我感到有點沮喪，覺得這對我來說有點像是在複習舊的東西，畢竟我們只有幾個小時的時間！但我知道熱身不僅有助於喚醒你即將參與運動的肌肉，還可以建立信心。
這時我放棄想像我華麗的滑雪課程。當我們上了初學者滑雪場時，我們練習了腳尖和腳跟的轉彎。雖然我之前也試過這些動作，但我的教練告訴我如何傾斜前腿，這使轉彎更加順暢，我也不再那麼常摔倒。他抓住我的手臂來控制速度，使我不再害怕摔倒。但當我挑戰稍微陡峭的初學者滑雪場時，我開始瘋狂摔倒。
「加速時感覺很有趣，對吧？」我的教練問道。「對！」我說，我並不是真的這麼想，其實我有點害怕，但我決定允許自己感到有點討厭，然後還是去做，而不是因為沒有興奮而感到羞愧。雖然我並不是真的在享受，但我對加速和摔倒的抗拒變得較少，這似乎是一個進步，因為在接下來的幾天裡，我會經歷很多這樣的情況，並且沒有眼淚！我進步了！
真正的轉變發生在我和教練度過的第二和第三天，這時我很高興我在第一天有堅持下來。
COPYRIGHT: Hearst Owned
這次我很開心能夠和一位女教練一起訓練，她帶我上了山，起初我感到有些緊張，特別是因為過去這意味著我要滑上我絕對還沒準備好的藍色道。但在布里肯里奇，有很多長長的初學者綠道，非常適合我的技能水平，相對於在初學者滑雪場多次做快速的小山丘滑行，這樣做更有趣。
摔倒幾次後，每次我的屁股落地時都忍不住大喊「對不起！」我的教練制定了一個新規則：「除非你撞到別人，否則不要道歉。摔倒不需要道歉！」這句話讓我感到放心，也讓我意識到她對我還算有信心。我練習時花的時間其實並不長，而摔倒更是練習過程中的一部分，我可能對自己太苛刻了。
她告訴我一些簡單的節奏和指示，讓我可以重複提醒我自己，舉例來說，轉彎就是抬起前腳趾，然後是後腳趾，滑動，然後抬起前腳跟，然後是後腳跟，滑動，重複。學會後當我滑下山坡時，我開始對自己低聲說著「腳趾...腳趾...腳跟...腳跟」教練也提醒我放鬆肩膀和雙手。她從不催促我加快速度，重點放在改進我的技術，如果我想要慢慢來，那也沒問題。
在我們下山的過程中，她會給我簡單和困難的路線選擇，到了第二天結束時，我就選擇了稍微陡峭的路線；第三天，當我們分開時，我第一次獨自下山（對我來說真的很重要！）我遇到了一位在滑雪的朋友，我們在初學者綠道上滑了一下，我幾乎不敢相信，但我確實在享受！我迫不及待地想要再回來。這正是我每次嘗試滑雪或滑板時所期待的感覺。
我的好勝心很強，而且我認為我在運動方面表現還算不錯，所以在努力學習一項新運動時，通常不太會打擊到我的自尊心。
當你感覺自己不屬於滑雪世界、雪場讓人感到很嚴肅、當你不斷在雪地上跌倒時...真的很難保持自信。上教練課確實提升了我的滑雪技巧，雖然我仍然很緊張嘗試較難的滑道，但我感覺我終於「在滑雪了」，我不再因為每個轉彎都準備摔倒而緊繃身體，也不會在下山後感到筋疲力盡。
經過了幾天的堅持，我才克服了「也許我就是不擅長這個，永遠不會擅長，我應該放棄」的想法，後來，我在山上大部分的時間都不會感到焦慮，反而很開心。
我發現在學習中慢慢進步、在令人沮喪的過程中找到平靜，這些過程讓我更加願意嘗試其他運動。這次的訓練後，我發現了在山上享受一天的另一種方式，不僅僅是因為滑雪，還有那種在室外度過整天後所獲得的快樂、疲憊和滿足的感覺。
另外，我變得更擅長獎勵自己，就算沒有達到目標，僅僅是嘗試都直得讚賞。獎勵方法很簡單，像是在我上完一系列課程後，我和一個朋友在我的住處泡了熱水澡，這是我一個應得的享受！
誰說只有在做初學者運動時才能享受後勁呢？學習滑雪教會了我，積極面對對你來說不熟悉的事物會產生一種特別的信心，這種信心可能更柔和、更安靜，但也更有價值。
＊本文由 Women'sHealth Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
