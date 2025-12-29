「我報導過40場戰爭，2025年是最令人擔憂的一年」

[BBC]

從1960年代開始，我在職業生涯中報導過全球超過40場戰爭。我曾見證冷戰達至高峰，然後悄然消失。但是，我從未見過任何一年像2025年這樣令人擔憂——不僅是因為多場重大衝突正在肆虐，更因為其中一場戰爭顯然具有前所未有的地緣政治影響。

烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基（Volodymyr Zelensky）警告，他的祖國當前的衝突可能升級為世界大戰。經過近60年的戰爭觀察，我有一種不祥的預感：他可能是對的。

北約各國政府高度警戒，擔心俄羅斯切斷承載西方社會電子通訊的海底電纜。俄羅斯無人機被指在測試北約國家的防禦，他們的駭客在研發令政府部門、緊急服務和大型企業癱瘓的手段。西方各國當局確信，俄羅斯情報部門謀殺並企圖謀殺在西方避難的異見人士。對2018年在索爾茲伯里（Salisbury）試圖謀殺前俄羅斯情報人員謝爾蓋·斯克里帕爾（Sergei Skrypal）——此外還有導致當地女子唐·斯特吉斯（Dawn Sturgess）死亡的中毒事件——的調查得出結論：這次襲擊是俄羅斯最高層批准的，也就是普京總統本人。

這次感覺不一樣

2025年的標誌是三場截然不同的戰爭。首先是烏克蘭，聯合國稱已有1.4萬平民死亡。其次是加沙，2023年10月7日，哈馬斯襲擊以色列，造成約1200人死亡，251人被劫持，以色列總理班傑明·內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）誓言「強力報復」。自那以後，以色列軍事行動已造成超過7萬名巴勒斯坦人死亡，其中包括超過3萬名婦女和兒童——這是加沙由哈馬斯控制的衛生部門數據，而聯合國認為這些數字可靠。

與此同時，蘇丹兩個軍事派系之間爆發了激烈的內戰，過去幾年已造成超過15萬人死亡，約1200萬人流離失所。

或許，如果2025年只有這場戰爭，外界會付出更多努力地去阻止它，但它不是唯一的戰爭。

「我擅長解決戰爭問題，」美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）在飛往以色列的專機上這樣說，當時他剛剛協助促成加沙停火。確實，加沙的死亡人數現在減少了，但是儘管有停火協議，加沙戰爭仍遠未結束。

中東的苦難令人震驚，但說到烏克蘭戰爭，層級卻又完全不同。

除冷戰之外，我過去報導的大多數衝突都是小規模的：殘酷且危險，但不足以威脅全球和平。越戰、第一次海灣戰爭、科索沃戰爭等，偶爾看似可能失控，但最終並沒有。

大國始終擔心，局部常規戰爭會演變成核戰。

「我不會為你引發第三次世界大戰！」英國將軍邁克·傑克遜爵士（Gen Sir Mike Jackson）據說曾在1999年科索沃戰爭期間這樣在無線電中向北約上級大喊，當時他被命令奪取普里什蒂納（Pristina）的機場，而俄羅斯軍隊已先一步抵達。

在即將到來的 2026 年，俄羅斯似乎準備在特朗普總統對歐洲漠不關心的情況下，追求更大主導權。

普京本月早些時候表示，俄羅斯不打算與歐洲開戰，但如果歐洲挑釁，俄羅斯「現在就準備好了」。

在稍後的一次電視直播活動中，他又說：「如果你們尊重我們，尊重我們的利益，就像我們一直努力尊重你們一樣，那麼就不會有任何行動。」

但是，俄羅斯這個世界大國，已經入侵了一個獨立的歐洲國家，造成大量平民和軍人死亡。烏克蘭指控俄羅斯綁架了至少2萬名兒童。國際刑事法院（ICC）已對俄羅斯總統普京發出逮捕令，指控他涉入此事，但俄羅斯始終否認。

俄羅斯聲稱入侵是為了阻止北約擴張，但普京也暗示了另一個動機：恢復俄羅斯在該地區的勢力範圍。

美國的不滿

普京非常清楚，2025年出現了大多數西方國家曾認為不可思議的情況：美國總統可能背棄自二戰以來一直存在的戰略體系。

華盛頓如今不僅對於是否繼續保護歐洲態度曖昧，還對歐洲的發展方向表示不滿。特朗普政府的新國家安全戰略報告聲稱，歐洲如今面臨「文明消亡的嚴峻前景」。

克里姆林宮對此報告表示歡迎，並稱其與俄羅斯自身的願景一致。毫無疑問，確實如此。

在俄羅斯國內，根據聯合國專注於俄羅斯人權的特別報告員的說法，普京已經壓制了內部大部分對他本人及烏克蘭戰爭的反對聲音。不過，他也面臨自己的問題：通貨膨脹在近期降溫後可能再度上升、石油收入下降，以及政府不得不提高增值稅來支付戰爭費用。

歐盟的經濟規模10倍於俄羅斯，如果再加上英國，差距就更大。歐洲總人口約4.5億，是俄羅斯1.45億人口的三倍多。只不過，西歐似乎一直擔心失去舒適的生活，直到最近仍是只要能說服美國繼續保護它，就不願為自身防衛付出代價。

美國如今也不同了：影響力減弱，更加向內，和我職業生涯中所報導的美國愈加不同。現在，它與1920年代和1930年代的美國非常相似，它想要專注於自身國家利益。

即使特朗普在明年的中期選舉中失去大量政治力量，他也可能已經將美國推向強烈的孤立主義，以至於就算2028年出現一位更支持北約的美國總統，可能也難以援助歐洲。

別以為普京沒有注意到這一點。

升級的風險

即將到來的2026年看來至關重要。澤連斯基很可能會覺得不得不同意一項和平協議，割讓烏克蘭大片領土。但這是否能有足夠可靠的保障，防止普京幾年後故技重施？

對烏克蘭及其歐洲的支持者而言，這是一個重大問題，他們已經感覺自己在與俄羅斯交戰。歐洲將不得不承擔維持烏克蘭運作的更大責任，但如果美國如其偶爾威脅的那樣，選擇背棄烏克蘭，那將是一個難以承受的負擔。

然後，這場戰爭是否可能演變成核對抗？

我們知道普京是一個賭徒。換作更謹慎的領導人，應該不會在2022年2月入侵烏克蘭。他的親信曾發出令人毛骨悚然的威脅，聲稱要用俄羅斯引以為傲的新型武器將英國和其他歐洲國家從地圖上抹去，但普京本人通常要克制得多。

只要美國仍是北約的活躍成員，俄羅斯面臨美國可能以毀滅性核打擊進行報復的風險就仍然很高。

中國的全球角色

至於中國，習近平主席最近對台灣這個自治島嶼鮮少發出明確威脅。但在兩年前，時任美國中情局（CIA）局長威廉·伯恩斯（William Burns）曾表示，習近平已下令解放軍在2027年前做好攻台準備。習近平可能認為，如果中國不採取某種決定性行動來奪取台灣，會顯得相當軟弱，而這絕不是他所希望的。

你或許認為，如今中國強大且富裕，不必擔心國內輿論。事實並非如此。自從1989年針對鄧小平的暴亂以天安門大屠殺告終以來，中國領導層一直以近乎偏執的態度監控國內反應。

我親眼目睹天安門事件的發展，並在廣場上報導，有時甚至住在那裡。

1989年6月4日的故事，並不像我們當時所想的那麼簡單：武裝士兵向手無寸鐵的學生開槍。這確實發生了，但在北京及其他很多中國城市，還有另一場戰鬥。成千上萬的普通工人階級民眾走上街頭，決心利用對學生的鎮壓作為推翻中國共產黨控制的契機。

兩天後，我開車穿過街道，看到至少五個警察局和三個地方公安局總部被燒毀。在一個郊區，憤怒的人群將一名警察燒死，並將他焦黑的屍體靠在牆上，一頂制服帽斜斜地戴在頭上，嘴裡還插著一根香菸。

事實證明，軍隊不僅是在鎮壓學生的長期示威，還在粉碎普通中國民眾的暴動。

中國的政治領導層至今仍無法掩埋36年前的記憶，並持續警惕任何反對跡象——無論是法輪功、獨立基督教會、香港民主運動，還是反對地方腐敗的抗議。所有這些都遭到強力鎮壓。

自1989年以來，我花了大量時間報導中國，見證它崛起為經濟和政治大國。我甚至認識一位曾是習近平競爭對手的高層政治人物，他名叫薄熙來，一位親英派，對中國政治談得出乎意料地坦率。

他曾對我說：「當一個政府知道自己不是經選舉產生時，你永遠無法理解它有多麼缺乏安全感。」

而薄熙來在2013年因受賄、貪污和濫用職權罪被判處終身監禁。

約翰·辛普森自1989年以來花了大量時間報導中國。

總而言之，2026年看起來將是關鍵的一年。中國的實力將進一步增強，其奪取台灣的戰略（這是習近平的一大雄心）將更加明朗。烏克蘭戰爭可能會結束，但條件將偏向普京。

等他準備好的時候，他可能會再次回來，嘗試奪取更多烏克蘭領土。而特朗普總統即使在11月的中期選舉中政治力量受挫，也會讓美國和歐洲的距離更遠。

從歐洲的角度來看，前景似乎無比黯淡。

如果你認為第三次世界大戰會是核武交火，你要再想想。它更可能是一系列外交與軍事操作，讓專制政權壯大，甚至威脅瓦解西方同盟。

而這一進程已經開始。