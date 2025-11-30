我外交部肯定泰越關切台海和平 方恩格：他們提「一個中國」

泰國和越南的外交部近日發聲明，表達對台海和平穩定的高度關切，我外交部部對於泰、越兩國政府發言表達肯定。不過，國際政治觀察家方恩格律師質疑，泰國和越南的聲明裏面有提到「一個中國」，而中華民國外交部的新聞稿中，卻都不提，「不知道為什麽」？

泰國外交部28日重申泰國一貫堅持一個中國政策，絕不支持任何「台灣獨立」的訴求；且泰國在此議題上的立場始終如一：必須透過對話與和平方式解決，不應受到外部干涉，以維護整個地區的穩定。

廣告 廣告

根據越南通訊社27日報導，基於「一個中國」政策立場，越南認為台海地區的和平、穩定與合作對本地區乃至世界都具有重要意義。

越南外交部發言人範秋姮在11月27日舉行的外交部例行記者會上，就近期台海局勢緊張局勢回答記者提問時作出了上述表態。她強調，越南希望有關各方為維護本地區和全球的和平與穩定、促進合作與發展作出積極貢獻。

我外交部28日發新聞稿表示，泰國與越南政府近期分別於公開場合表達對台海和平穩定的高度關切。泰國外交部表示，台海和平穩定對東協及泰國相當重要，呼籲各方審慎因應局勢。越南外交部則指出，台灣海峽的和平、穩定與合作對區域乃至全球至關重要，期盼各方為地區和平與發展作出積極貢獻。外交部對於泰、越兩國政府發言表達肯定。

我外交部認為，泰國與越南政府相繼發言表達上述立場，除有中國近期對於日本高壓脅迫的客觀因素，更代表台海和平穩定已成印太安全的重要議題，維持現狀是國際社會普遍期待，也是確保區域穩定的關鍵。台灣作為國際社會負責任成員，將持續與理念相近國家合作，共同支持以規則為基礎的國際秩序。

不過，方恩格仔細看泰國和越南的聲明，他們有提到「一個中國」。而中華民國外交部的感謝新聞稿中，卻都不提。官媒中央社的新聞，也重複外交部的新聞稿，都不提泰國和越南强調「一個中國」，「不知道為什麽？」

【看原文連結】