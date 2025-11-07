我外銷美國金額 猛爆式成長
10月出口表現強勁，五大主要市場同步走升，其中以美國市場最亮眼，10月單月211.4億美元，年增144.3％，均創下歷年單月新高；累計前十月對美國出口占比達29.5%，為近35年同期最高，美國穩居我國第一大出口市場。
財政部指出，由於美國需求強勢成長、形成明顯擠壓效應，中國大陸與香港在總出口中的占比降至23.2%，為2001年2月以來的新低點。
財政部分析，9月對美出口因資通產品正值新舊產品轉換期，表現稍受壓抑；但到了10月情況完全相反，受到顯示卡新品出貨大爆發帶動，出口值跳升至211.4億美元，首度突破200億美元關卡。與9月相比，單月增幅達六成，較去年同月更是暴增1.4倍。
因此，美國在我國總出口中的占比上升至34.2%，這是1990年8月以來單月最高點，比中國大陸與香港的比重高出11個百分點；再看其他主要市場，對東協及歐洲的出口表現同樣亮眼，出口值均為今年以來單月第二高，年增分別為40%與26.2%。
財政部分析，對東協出口表現穩定，主要反映該區域逐漸成為全球新生產重鎮；至於對歐洲出口近兩個月轉強，主要原因是銷往芬蘭與愛爾蘭的資通與視聽產品大幅增加，推測可能與歐洲地區積極建構AI及雲端基礎設施有關。
