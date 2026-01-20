「我太愛哭了別問我！」楊珍妮談經貿辦同仁辛勞記者會二度哽咽...卓榮泰暖心給她愛的抱抱

由行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊完成對等關稅談判，總談判代表、政委楊珍妮也備受關注，而她從昨日返國、到今（20）日出席記者會致詞，談及經貿辦同仁辛苦都忍不住哽咽落淚，楊珍妮被問題心路歷程，直言「看到院長、秘書長就像回到家裡」才觸動她的心。記者會最後，場上官員包含卓榮泰、鄭麗君、張惇涵、楊珍妮等人，也互相給對方大大擁抱表示感謝。

楊珍妮在致詞時表示，感謝長官給經貿辦的支持、指導，也給團隊明確的方向和支持，該堅持的、鄭麗君副院長一定會堅持，該爭取就會爭取，也感謝經貿辦同仁的日夜陪伴，講到這裡，楊珍妮忍不住哽咽；她接續表示，有朋友寫信給她，說回來可以休息、聚餐了，但誠實鄭麗君所說，只看到了曙光、還沒到站，仍有對等貿易協定須簽署。

後續媒體問及，楊珍妮昨日在機場、今天在記者會場合談話時都哽咽，可否談論心路歷程？楊珍妮再度哽咽，表示她昨天下飛機時沒有預期行政院長、秘書長會來，看到他們就像回到家裡，差一點沒有擁抱他們，會不好意思「touch my heart」，她這個人很愛哭就會掉眼淚。

楊珍妮再說，經貿辦同仁日夜陪伴她，「我太愛哭了，所以不要問我這個問題」，感謝府院雙方對同仁的支持，「尤其看到昨天在機場，這麼多傳統產業感謝院長，我就覺得我們做的事情是有意義的事情，應該更努力往前走。」

鄭麗君補充，過去談判團隊過著沒有時差的生活，有次凌晨兩、三點離開辦公室，對方約他們早上五點半談判，後來三點來電又說改成六點半，而同仁必須比她更早到，談判完還要寫紀錄，「我們有非常優秀的經貿談判團隊，政委也有二、三十年談判經驗。」

鄭麗君指出，卓院長關心同仁工作繁重，也指示要增加經貿辦編組，因為他們到美國談判時團隊坐一排，但美國貿易代表署是部會規模，各組輪流進場。

值得注意的是，記者會結束後，眾人原先僅握手感謝，但行政院長卓榮泰卻主動給了楊珍妮一個大大的擁抱，楊珍妮後續也歡欣雀躍地擁抱秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫，最後眾人互相擁抱致意，場面相當溫馨。

