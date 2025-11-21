「我媽受傷還得為你錯誤買單？」閒置20年帳戶遭誤匯卻被告侵占 兒子怒揭：來回就要花12hr

嘉義布袋農會帳戶誤匯款風波，引發網友熱議，然而受傷母親無法返鄉，卻面臨侵占提告，交通費成爭議焦點。（示意圖/photo-ac）

一筆「誤匯款」竟演變為刑事爭議！近日有網友在臉書社團發文，表示母親名下農會帳戶多年未使用，卻意外收到陌生人匯款。原本希望協商返還款項，卻因雙方對交通費及處理方式意見不合，對方反而提告侵占，引發網友熱議。

誤匯款怎麼處理？母親行動受限引發爭議

該名網友表示，母親的帳戶設於嘉義布袋農會，已有近20年未使用，帳戶無存摺與提款卡，若要處理相關事宜，必須親自返回嘉義。對母親而言，來回路程需耗費約12小時，還不含油費與身體負擔。更雪上加霜的是，母親近日因膝蓋骨折正在打石膏休養，無法長途奔波。

交通費誰負擔？

網友無奈指出，誤匯款方拒絕承擔交通費，導致協商破局，甚至提起刑事訴訟。「我不是要賺你的錢，只是這筆成本不該我來承擔。」他計算家中7人座老車油耗，來回油費約4,000元，但對方僅堅持要盡快處理款項，並不願意支付車費。

返還款項還有法律疑慮？誤匯款引發多重困擾

網友強調，他已向農會詢問返還款項流程，並全程配合警方調查，甚至找桃園親戚協助筆錄，但仍被質疑可能涉及詐騙或洗錢。「錢還在農會帳戶裡，我們沒碰這筆錢，卻要被說成詐騙者。」他呼籲社會應多體諒受傷的民眾，不要逼迫病人承擔不必要的長途奔波。

貼文曝光後，引發網友討論。有人建議，「可以請求必要的成本」，也有人指出，「不管有沒有犯罪事實，對方提告不代表有罪，先說明理由就好。」此外，也有人分享法律觀點，認為這屬於不當得利，「匯款錯誤是對方的失誤，民法告侵占只是想以刑逼和，不用理他。」

