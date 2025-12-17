我學子首參賽印尼世界創新科展 4作品全獲獎

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣科學教育館自今年初辦理「2025台灣國際科學展覽會」選拔優秀青年科學家代表台灣赴印尼參加「印尼世界創新科學項目奧林匹克競賽(WISPO)」，共有3件工程與科技組、1件環境科學科組等共4件作品參賽，全數獲獎，勇奪3面銀牌及1面銅牌，獲獎率達100%，為國爭光。

隨著 Siri 等智慧語音助理於日常生活中廣泛應用，語者識別系統潛藏的隱私風險亦逐漸受到重視，花蓮高中學生林炫宇與莊家瑋，以作品《語音模型逆向攻擊架構分析與防禦策略探討》深入研究語音模型可能遭逆向推論說話者特徵的問題，並提出限制特定語音長度、加入隨機擾動等防禦策略，有助於提升語音技術的安全性，榮獲銀牌肯定。

北一女中學生陳知微作品《運用機器學習強化探測重力波》，透過處理開放資料庫中的觀測與模擬訊號，並導入多種機器學習演算法進行比對分析，提出更精準且有效的重力波偵測方法，為未來相關研究提供優化方向，同樣榮獲銀牌。

另由畢業於內湖高工的賴冠銘、張友銘及彭念祖組成的團隊，為近年少數代表台灣參加國際科展的技職體系學生，其作品《應用多任務學習神經網路建構可識譜六孔竹笛機器人》，結合人工智慧、機械與電子技術，自行研發可自動讀譜並演奏竹笛的機器人系統，能模擬人類吹奏時的嘴型、氣流速度與運指協調，並以多任務學習深度模型將樂譜轉換為演奏指令，成功呈現優美樂音，獲得銅牌殊榮。

此外，在環境科學科組方面，畢業於華江高中學生林幸潔，以作品《蚊蟲翅音的定性與防治應用》榮獲銀牌。她透過自製錄音箱，錄製白線斑蚊及埃及斑蚊的細微翅音，並以真實與模擬翅音進行誘引實驗，應用於蚊蟲產卵研究及自製捕蚊機，不僅有助於登革熱病媒蚊防治，也兼顧環境友善理念。

科教館館長劉火欽表示，今年初台灣國際科學展覽會共選出51位學生，代表台灣分別前往美國、突尼西亞、義大利、巴西及印尼等國參加2025年度國際科展活動。其中，印尼科展為首次選派選手參賽，吸引來自8個國家的學生齊聚交流，我國代表團不僅表現亮眼，也促進與國際青年科學家的交流學習。

