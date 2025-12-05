我宣布「封鎖小紅書」 閩南狼籲「抖音」也禁一禁！

政治中心／于士宸報導

中國社群平台《小紅書》在台擁有超過300萬用戶，內政部昨日（4）下午宣布，已對該平台啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。政府強調，此舉是為了防止詐騙及假訊息蔓延，並非針對特定國家或涉及兩岸議題。對此，饒舌歌手閩南狼（陳柏源）也在得知消息後的第一時間在Threads上發文，呼籲：「看到小紅書被禁，我主張抖音也禁一禁」，更指出其實比起平台能否使用，自己更在乎「這點」，貼文曝光後掀起一片熱議。

閩南狼曬出自己的抖音帳號截圖，竟有超過19萬粉絲追蹤數。（圖／翻攝自閩南狼Threads）









閩南狼強調，比起平台更在乎台灣人的安全，希望抖音也可與小紅書同步禁一禁。（圖／翻攝自閩南狼Threads）





知名饒舌歌手閩南狼過去曾在中國發展，回台後屢次公開批判中國立場，並在創作中加入自身經歷藉此批判中共，這樣的音樂風格反而讓他在音樂圈之外，也引起政治界的關注。此舉激怒中共，甚至下達通緝令。過去，他曾在抖音與微博的帳號相繼被封禁，連擁有40萬粉絲的影音平台帳號也遭停用。繼昨日（4）內政部宣布封鎖《小紅書》一年後，閩南狼也立刻在社群平台Threads發文，曬出自己的抖音帳號截圖。畫面顯示，閩南狼的抖音帳號仍有超過19萬粉絲追蹤。對此，他並不以為意，反而表示看到小紅書被封禁的消息後，更希望抖音也能「禁一禁」，強調比起平台，他更在乎的是台灣人的安全。





中國社群平台「小紅書」將在台灣封鎖1年。（圖／翻攝畫面）





貼文曝光後，引起網友討論，留言大讚：「因為你一句『更在乎台灣人的安全』，大大支持你！」、「禁了吧，TikTok抄Snapchat火遍全球，被中共用作红色工具」、「相信小紅書只是開胃菜，下一步換抖音」。事實上，《小紅書》被封鎖並非偶然，近年來該平台頻傳詐騙事件，截至目前已涉及1,706件詐騙案件，累計造成超過2.4億元的財產損失，迫使內政部不得不採取封鎖等對應措施以保障民眾權益。













原文出處：我宣布「封鎖小紅書」1年 閩南狼籲「抖音也禁一禁」：更在乎安全！

