我害了柯文哲！爆料遭林欽榮欺騙4次 沈慶京：盼骨灰灑在台灣海峽
台北地方法院審理京華城案，17日下午進行被告答辯程序，威京集團主席沈慶京進行長達75分鐘的個人陳述，他強調自己沒有行賄柯文哲以換取圖利的動機，並將所有冤屈根源指向前台北市副市長林欽榮的作梗與報復。沈慶京情緒激動落淚，表示自己害了柯文哲、對不起股東，死後希望將骨灰灑在台灣海峽，「讓台海重回所有中國人的內海」。
沈慶京在下午2點07分開始答辯，審判長表示以對應案情為原則，不限制內容與時間，若因年長身體需休息可隨時反映。沈慶京請在座眾人「忍耐我這個老傢伙」，讓他講清楚京華城被台北市政府霸凌39年的遭遇。他指出，京華城在1991年從工業區變更為商業區時，被要求捐地30%即2400坪，才能維持已取得工業大樓建照、尚未興建的樓地板面積12萬0284平方公尺。
沈慶京表示，他當時很抗拒這項要求，認為中華民國沒有這種法律規定，「誰願意捐自己的地只換到一次性保障」。後來因時任台北市工務局長潘禮門向他保證樓地板面積永久享有，他才同意捐地。沈慶京強調，建照、都市計畫都沒註明120284平方公尺只能用1次，但後來柯文哲擔任台北市長期間，副市長林欽榮主持都市計畫委員會，將京華城基準容積率從392%恢復為560%，卻刪除120284平方公尺。
沈慶京將矛頭指向林欽榮，稱今日本案所有折磨與冤屈的根源就是林欽榮的作梗與報復。他透露，2017年間有1名台大教授找他，自稱能說服林欽榮，「但要有代價」，他認為對方是林欽榮叫來、嫌他「蠟燭不點不亮」，他拒絕送紅包。沈慶京指控林欽榮之後至少4次欺騙柯文哲「120284只能用1次」，他毫不掩飾對林欽榮的怒意，說對方「就是要我們行賄」。
沈慶京重申，京華城只想要回無端被沒收的權益，不需要台北市政府任何官員或柯文哲圖利京華城。他重提台北市長郝龍斌時代，威京旗下中工公司投標興建雙子星大樓時，也遭廢標威脅索賄，他同樣沒給錢，「所以京華城，我何必行賄？」沈慶京表示，林欽榮刪除120284平方公尺的理由竟是「配合國防、經濟發展需要」，他覺得很可笑、牛頭不對馬嘴、風馬牛不相及。
沈慶京提到，柯文哲市長時代的都市發展局長林洲民卸任後，他請對方吃飯，對方證實被林欽榮要求說「120284只能用1次」、「副市長交代，不能不做」。沈慶京說自己忍無可忍才向柯文哲市府團隊陳情，卻被說違法，與柯文哲見面發牢騷，被說成密謀圖利，「我不懂為何被冤枉」。他表示有人說柯文哲害了他，但他自認「其實是我們害了柯P」，柯文哲從不會侵害他人權益、不會佔人家便宜，他也沒跟柯要過什麼。
沈慶京在庭上情緒激動，表示本案傷害很多無辜、遭羅織罪名，他感到沉痛悲傷。他說就算獲判無罪、洗刷清白，50多年來經商成果也已瓦解，對不起京華城120萬股東。沈慶京表示，他的身體與生命更因本案羈押受到重大傷害，可能活不到想活的歲數，死後希望一部分骨灰灑在三芝、「跟我爸媽一起」。
沈慶京突然哭出聲，狀似委屈萬分，他說還想把自己一部分骨灰灑在對岸江蘇揚州、一部分灑在台灣海峽、「讓台海重回所有中國人的內海」，剩餘骨灰灑在太平島，「這是年輕的理想,讓全世界看到亞洲崛起,不要一天到晚搞暴力」。
晚間，沈慶京也成立臉書粉絲專頁，並且首次發文。沈慶京提到，「今天是我第一次發臉書，快八十歲的人，要寫的竟然是台北地院今天開庭辯論的感想」。
沈慶京表示，示我們每一位被告，都經歷了一場恐怖的檢察官政治辦案過程、被構陷起訴，自己和家人、甚至企業都受到無以回復的傷害，未來還要纏訟多年。這些巨大損害，誰來賠償我們？我們的心血和人生都毀在檢察官手裡，檢察官違法偵查，就不用負責嗎？就算未來我們獲判無罪，「遲來的正義，不是正義」；但自己仍希望大家正向往前看，期待司法有公義。最後沈慶京更是砲轟，檢察官不要沒證據亂起訴、不要亂騙搜索票。
