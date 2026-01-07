我家不吸菸健康每一天 金門無菸家庭招募舉辦抽獎活動

▲無菸家庭。

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣衛生局邀您一同打造無菸健康家園、參加抽獎拿好禮。為降低家庭二手菸及三手菸暴露率，守護縣民及下一代的健康，金門縣衛生局持續推動無菸家庭政策，並賡續辦理「我家不吸菸－健康每一天」無菸家庭招募暨抽獎活動，期望透過獎勵機制提升民眾參與意願，鼓勵更多家庭加入無菸家庭行列，共同打造健康、無菸的居家環境。

本次活動凡未曾參加過本局無菸家庭抽獎活動之家庭皆可報名，經訪查確認為無菸家庭者，即具抽獎資格，中獎家庭可獲得500元等值商品禮券。活動分為「終身拒菸組」（家庭成員皆不吸菸，訪客亦不在家中吸菸）及「拒吸二手菸組」（家庭成員中有人吸菸，但均至戶外吸菸）兩組。

廣告 廣告

▲盧麗娜-無菸家庭宣導海報。

即日起至115年8月31日止，以家庭為單位報名(年滿18歲者擔任家庭代表)，每戶僅限報名一次。報名方式可至金門縣衛生局服務台、五鄉鎮衛生所索取報名表，或至本局網站下載，填妥簡章報名表送至轄區衛生所（需填寫完整，才視同完成報名程序）。

金門縣113年家庭二手菸暴露率高達28.5%，家庭已成為菸害的高風險場域。衛生局提醒，二手菸及三手菸中的有害物質，對嬰幼兒呼吸道健康及生長發育影響甚鉅，呼籲家長共同重視居家無菸環境，從家庭落實菸害防制。

家庭是嬰幼兒與孩子長時間生活的重要場域，為了保護家人健康、遠離菸害，「我家不吸菸」應成為全民共同實踐的生活態度。青少年吸菸行為往往源自對父母及長輩的模仿與認同，因此，菸害防制必須從家庭做起、從小扎根，才能真正打造無菸世代。

金門縣衛生局也呼籲有吸菸習慣的家長，善加利用多元戒菸資源及免費戒菸專線0800-636363，戒菸不僅是為了自身健康，更是給家人與孩子最實際的保護。愛家人，就請遠離菸品，為全家打造清新、健康、無菸害的居住環境，讓我們在新的一年攜手實現「我家不吸菸－健康每一天」的美好願景。（照片記者洪美滿翻攝）