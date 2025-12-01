「我家只剩一面牆！」強烈氣旋迪特瓦狂襲南亞逾900死：印尼災民闖商店搶糧，斯里蘭卡重現「2004大海嘯」惡夢

南亞與東南亞近日遭遇毀滅性天災重創。《衛報》報導，受到強烈氣旋「迪特瓦」（Cyclone Ditwah）與季風豪雨夾擊，印尼、泰國與斯里蘭卡三國爆發嚴重洪災與土石流，截至12月1日已知死亡人數突破 900 人，另有數百人失蹤。斯里蘭卡當局形容，這是自 2004 年南亞大海嘯後最嚴峻的自然災難，印尼蘇門答臘島亦有超過 400 人罹難，災民在泥濘中搶奪物資。這場跨國災難再次敲響氣候危機的警鐘，極端天氣正以更頻繁、更致命的方式襲擊亞洲。

2025年11月29日，氣旋「迪特瓦」（Cyclone Ditwah）登陸斯里蘭卡，災情嚴重，首都可倫坡（Colombo）的災民拿著家當前往避難。（美聯社）

斯里蘭卡20年最慘天災：334人喪生、首都泡水

氣旋「迪特瓦」（Cyclone Ditwah）11 月 28 日登陸斯里蘭卡，帶來的驚人雨量，引發全島性土石流與洪水，死亡人數截至 11 月 30 日已攀升至 334 人，另有大量民眾失蹤。當局表示，首都可倫坡（Colombo）的低窪地區已是一片汪洋，迫使近 20 萬人流離失所，只能棲身於 1,275 個臨時避難所。這是斯里蘭卡 20 年來遭遇最慘重的自然災害，僅次於 2004 年造成當地約 3 萬 1000 人死亡、超過一百萬人無家可歸的毀滅性南亞大海嘯。

總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）已宣布國家進入緊急狀態，誓言將在國際支持下進行重建，他表示：「這是我們歷史上最大、最具挑戰性的自然災害，當然，我們將建設一個比以前更好的國家。」當局表示，「迪特瓦」在斯里蘭卡以東海域生成，30 日後可能會向印度南部海岸移動。

2025年11月29日，氣旋「迪特瓦」（Cyclone Ditwah）登陸斯里蘭卡，災情嚴重，首都可倫坡（Colombo）的災民家園泡水。（美聯社）

災民的處境令人鼻酸，46 歲的可倫坡居民塞爾維（Selvi）帶著僅存的家當、四袋衣物和貴重物品逃離家園，她告訴《法新社》：「我的房子完全被淹沒了，我不知道能去哪裡。」而在可倫坡東北部的馬納皮蒂亞鎮（Manampitiya），72 歲的長者席瓦南丹（Sivanandan）驚恐表示，儘管當地常淹水，但他「從未見過如此巨大的水量」，甚至在他的店門口有一輛汽車被大水沖翻了個底朝天。

2025年11月29日，氣旋「迪特瓦」（Cyclone Ditwah）登陸斯里蘭卡，災情嚴重，首都可倫坡（Colombo）的災民拿著家當前往避難。（美聯社）

東部城鎮韋拉瓦亞（Wellawaya）的一名婦女說，她聽到一聲巨響，走到外面看到巨石從山邊滾落，停在她家附近。她在搬到避難所後告訴記者：「我看到樹木倒下，隨著巨石移動。我們不敢回家。」

印尼442死，災民絕望求生、商店爆搶劫潮

在印尼，災情同樣慘烈。目前確認死亡人數達 442 人，仍有 402 人下落不明。蘇門答臘島部分地區因洪水與外界斷聯，當地有數千人受困且缺乏關鍵物資。截至 30 日，至少有兩個地區仍無法進入，當局已緊急調派兩艘軍艦從雅加達運送物資，但救援速度仍趕不上災民的需求。

《美聯社》報導指出，暴雨引發土石流、破壞道路並切斷通訊線路後，由於飢餓與恐慌，部分地區爆發了搶劫潮。民眾爭先恐後地越過搖搖欲墜的路障、淹水的道路和碎玻璃，涉險穿越洪流，搶奪食物、藥品和瓦斯。警方發言人告訴《美聯社》，地區警察已部署警力，「搶劫發生在後勤援助抵達之前，居民不知道援助會來，擔心自己會餓死。」

2025年11月29日，氣旋「迪特瓦」（Cyclone Ditwah）襲擊泰國，商家一片狼籍。（美聯社）

在西蘇門答臘首府巴東市（Padang），41 歲的倖存者阿芙里安蒂（Afrianti）一家九口只能擠在老家僅存的一面牆旁搭帳棚，她絕望地說：「我的家、商店和生意全沒了，什麼都不剩，我們只能住在這面殘牆旁。」

在距離巴東約 60 英里（約 96 公里）的 Sungai Nyalo 村，洪水在 30 日已大致退去，留下覆蓋著厚厚灰泥的房屋、車輛和農作物。居民告訴《法新社》，當局尚未開始清理道路，外部援助也尚未抵達。在通往北海岸的途中，甚至有一頭瀕危的蘇門答臘象被發現埋在厚重的灰泥與瓦礫堆中。在北塔帕努里（North Tapanuli），倖存者瘋狂地向運送援助物資的直升機揮手；四艘海軍艦艇已停靠港口支援物資分發。

泰國也在此次洪災中遭受重創，造成至少 162 人死亡，是泰國十年來最嚴重的洪災之一，當局持續運送物資並清理災損。儘管政府推出救濟措施，包括賠償失去親人的家庭，但公眾對政府應對緩慢的怒火日益高漲，已有兩名地方官員因涉嫌失職遭到停職處分。

氣候危機警鐘：季風季節從9月持續至11月、風雨更猛烈

這場橫跨南亞與東南亞的災難並非偶然。專家指出，每年的 6 至 9 月雖本就是季風季節，但氣候危機正在改變風暴模式，導致降雨更強、風勢更猛烈，且持續時間更長。今年的熱帶風暴加劇了季節性降雨，導致印尼與泰國的洪災死傷人數創下近年新高。隨著氣旋「迪特瓦」持續向印度南部移動，南亞地區的警戒仍未解除。

2025年11月29日，氣旋「迪特瓦」（Cyclone Ditwah）登陸斯里蘭卡，一名志工在小艇上巡視災情。（美聯社）

