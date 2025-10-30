「我家孩子坐到專車了嗎」 律師驚：當兵有家長群組？

律師王至德昨（29日）發文分享在Dcard看到一名網友透露自家人入伍後，被加入一個軍中家長群組的經歷，卻發現群組內充斥著家長們不斷詢問「我家孩子坐到專車了嗎」、「什麼時候休假」等問題，最終有家長忍無可忍，直接在群內嗆聲「這裡不是幼兒園欸」，引發一場論戰。

律師對於現在當兵有建立「家長群組」而感到吃驚，直呼「原來現在國防部的服務已經這麼周到了！」（示意圖／中天新聞）

這位網友在貼文中表示，「最近家人當兵，我加入家長群，結果一堆家長狂問一些記事本有，或是剛剛有人問過的問題，不然就是一直問『我家小孩坐到車了嗎』之類的。」群組內，有家長詢問小孩看醫生「能不能請假」，另一位家長則連續發問「我家孩子坐到專車了嗎？到營了嗎？」、「繳費要繳多少？是不是回營直接繳現金？」等等問題。面對這些不斷重複的問題，終於有家長忍不住在群組中直言「這裡不是幼兒園欸！」此話一出立即引爆戰火，許多人紛紛點讚附和，而被指責的家長則氣憤反擊：「不知道就是幼兒園嗎？又沒逼你回答！」

對此現象，律師王至德也在臉書發文表示：「不知道是不是我老了，最近才知道現在當兵還有家長群組？原來現在國防部的服務已經這麼周到了！」他解釋，這類群組本來是國防部設立，用於發布探親、接駁車等重要資訊，或進行家屬調查，初衷相當合理。

然而，王至德指出，這些群組在實際運作中往往淪為「家長焦慮互助會」，許多家長重複提問、忽略公告，甚至只關心自己孩子的動態，「跟國小或幼兒園的家長群組有87%像。」他最後不禁打趣道，群組的管理者通常是營級以上長官，如今卻被迫扮演幼兒園老師角色，「真是太好笑了！」

