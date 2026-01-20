我家就是星級飯店!台中104坪毛胚屋以現代語彙勾勒新生活

編輯 張若蓁｜圖片提供 聯寬室內裝修有限公司

為了讓三位孩子能在家中盡情奔跑、自在成長，屋主夫妻選擇購入位於台中的住宅，室內坪數高達104坪，並委託聯寬室內裝修有限公司規劃整體空間。設計團隊以現代風格為基調，運用藝術塗料、石材質感與柔和的弧形線條層層鋪陳，形塑豐富卻不失溫度的空間表情；再結合5間套房配置，使居所不僅滿足全家人的日常所需，更展現如星級飯店般的奢雅氛圍，在精緻品味與家的溫暖之間取得完美平衡。



玄關以弧形語彙結合特殊塗料與石材質感交織而成，天花圓形溝槽內嵌線燈設計，形塑如天井般向上延展的優雅視覺，也讓低彩度的空間氛圍更顯深遠而沉靜。鞋櫃一側規劃端景，與大理石拱門相互呼應，為整體居家奢雅主軸鋪陳序章。玄關與客廳之間以大理石拱門作為明確分界，穿越拱門後，寬敞開闊的公領域隨即展開。場域之間透過電視牆與天花高低差巧妙界定，達到視覺隔而不斷的流動關係。客廳沙發背牆以深栗色木質隔柵呈現，異材質拼接堆疊出豐富層次，穩重中不失細節。餐廳主牆選用層疊鋪陳的大理石，透過漸進式設計集中視線，襯托畫作存在感；寬敞的餐桌搭配精選水晶燈飾，為日常用餐注入儀式氛圍。廚房則跳脫公領域的色彩語彙，轉以深色調展現沉穩個性，中島上方燈飾以弧形勾邊設計，內斂暖光層層堆疊氛圍，使空間不僅是料理與用餐的延伸，更可化身為專屬酒吧，讓生活多一份情調。書房選用玻璃隔間分隔，在裡面辦公閱讀，也能不與家人分開。



五間臥室皆採套房配置，讓孩子們在親密互動之餘，也能各自擁有一處靜心獨處的私領域。主臥室將收納機能整合為一面完整牆面，自梳妝台一路延伸至更衣間，清楚梳理寢臥區、更衣與梳妝動線，使日常起居更加流暢有序；櫃體搭配黑玻門片修飾量體感，不僅減輕視覺壓迫，也避免綿延櫃面帶來的厚重感。小孩房則保留基礎機能設定，透過適度留白，讓空間能隨著孩子成長彈性調整，未來可依照個人喜好與需求自由轉換，成為真正陪伴成長的居所。



為避免孩子們在奔跑嬉戲時發生碰撞，104坪寬敞空間中的銳利稜角皆以弧形線條加以修飾，不僅柔化視覺層次、提升空間的溫潤感受，也同步強化行走與活動時的安全性。透過圓弧設計的細膩鋪陳，孩子玩得盡興，父母更安心。

