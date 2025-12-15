「我家是不是少了什麼...」貓皇戰利品太狂！一口叼走12公分巨螺絲 日漫畫家嚇壞急搜索鎖回

這不是玩具！日本漫畫家家中驚見「12公分螺絲失竊案」主嫌竟是愛貓。（翻攝自X／nyorozo）

日本漫畫家「蛇蔵」近日在社群平台分享一段讓網友又驚又笑的經歷——家中愛貓竟然不知從哪裡叼回一根長達12公分的巨大六角螺絲，尺寸誇張到連飼主本人都瞬間傻眼，忍不住擔心家中是不是有家具「少了關鍵零件」。

從照片中可見，貓咪神情銳利、氣勢十足，腳邊放著宛如戰利品般的金屬螺絲，彷彿在向主人炫耀自己的狩獵成果。蛇蔵透露，這隻貓平時就有「拆螺絲」的奇特嗜好，偶爾會叼些小零件來邀功，但像這次規模如此驚人的，還是頭一遭。

眼神超驕傲！貓咪腳邊放12公分螺絲，彷彿在說：我很行吧？（翻攝自X／nyorozo）

由於擔心潛在安全風險，蛇蔵立刻展開「全屋尋寶行動」，逐一檢查家中家具與設備，試圖找出這根螺絲原本的歸屬。過程中，她甚至順手把貓咪過去拆下的零件重新鎖回，避免再發生意外。

就在搜尋陷入膠著之際，網友的一句提醒成了破案關鍵。蛇蔵突然想起，家中衣櫃裡存放著一張曾經收起來的矮凳，而貓咪過去似乎曾鑽進那個角落玩耍。她隨即翻出裝著家具的紙箱，仔細檢查矮凳結構，果然在椅腳內部發現——固定用的螺絲尺寸與外型，竟與貓咪叼回來的那一根完全相同，而且數量剛好少了一支。

至此，這起「巨大螺絲失蹤事件」正式水落石出，元凶確認就是家中這位熱衷拆解工程的喵星人。蛇蔵也立刻將螺絲鎖回原位，成功排除隱憂，為這場驚魂記畫下句點。

這則貼文曝光後迅速在社群平台引爆話題，截至目前已累積超過2,560萬次瀏覽，不少網友笑稱：「這不是貓，是家庭維修破壞王」「工程師轉世吧」「還好不是承重螺絲」。

雖然事件最終平安落幕，也再次提醒飼主，家中若有好奇心旺盛、喜歡「動手動腳」的毛孩，家具與零件的安全檢查，恐怕也得列入日常巡檢清單之中。

