「我家牛排」高雄同盟店1/25開幕 390元大啖自助吧

位於高雄市三民區同盟三路的我家牛排同盟店，將於1月25日正式開幕，佔地面積高達1000坪，打破先前板橋遠科店的紀錄，成為全台規模最大的據點。

位於高雄市三民區同盟三路的我家牛排同盟店，將於1月25日正式開幕。（圖／翻攝自我家牛排官方網站）

我家牛排

為因應民眾對大型場地的需求，店家將於1月19日凌晨00:00起在官網開放線上預約服務。高雄同盟店佔地超過 1000 坪，北部爆紅的豪華自助吧模式直接帶到南台灣， 現做熱炒、百匯料理、精緻甜點無限享用，讓消費者一次品嚐多種美食。

價格方面，單吃自助吧每人僅需390元加10％服務費，若搭配主餐「特製牛排」含自助吧，最低只要420元加10％，百道料理無限供應。為慶祝開幕，店家推出連續4週消費滿1000元抽獎活動，每週將抽出10名幸運兒，贈送1000元折價券。

高雄福華大飯店

高雄福華大飯店Smile One精緻涮涮鍋也再度推出身分證優惠活動。2月26日前，只要身分證或健保卡上的數字含有「2026」（順序不拘），龍蝦雙人套餐即可享有7折優惠，若有3個數字也可打8折。雙人龍蝦鍋內含波士頓龍蝦、特大蛤、龍虎斑、天使紅蝦及牛五花或梅花豬等豐盛食材，原價為3799元加10％服務費。

臺北新板希爾頓酒店

台北新板希爾頓酒店內的吃到飽Buffet「悅市集Market Flavor」推出馬年限定優惠。（圖／翻攝自台北新板希爾頓酒店官網）

廣告 廣告

飯店2樓的吃到飽Buffet「悅市集Market Flavor」，自1月5日至3月1日推出「大西洋風味之旅」，以大西洋沿岸料理為靈感，串聯歐洲西岸、美洲等地的經典風味，集結多國代表性佳餚，呈現層次豐富且具海洋特色的主題饗宴。

業者也推出名字有「馬」字的消費者，能享永期間限定優惠！活動日期從1月1日至2月28日。活動內容：凡姓名含有「馬」字（同音亦可），或「生肖屬馬」的顧客，即享二人同行，第二位半價。另享提前預訂3月訂位8折優惠。

延伸閱讀

車禍破皮3週惡化見骨！醫揪「動脈阻塞、靜脈曲張」作怪

雄中地理考卷「英文題」占五分之一 學生潰喊：開局即終局

大樂透頭獎保證1億！3生肖財運旺翻天「錢途無量」