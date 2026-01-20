「我家的事」劇組揮毫寫福 導演自嘲睡太多變胖

（中央社記者王心妤台北20日電）電影「我家的事」將在串流平台CATCHPLAY+上架，導演潘客印今天率演員出席記者會並揮毫寫下「福」字，迎接農曆新年到來。潘客印自嘲，演員群許久沒見一樣好看，只有自己睡太多變胖。

潘客印今天攜手演員曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪出席記者會，5人合力用毛筆寫下「福」。藍葦華笑說比演戲還緊張；曾敬驊則說：「能跟戲裡的家人一起為馬年祈福，是非常特別的經驗。」

劇組許久未見，被問及是否有變化，潘客印笑說，前陣子因為腳受傷無法亂跑，只能一直睡覺，「他們一樣帥、一樣美，但我就是變胖，因為我一直在睡覺冬眠，睡覺長骨頭。」高伊玲透露，雖然「家人」沒見面，但群組訊息仍然很頻繁，就像前陣子有地震，大家也會在群組報平安。

曾敬驊以此片獲頒金馬獎最佳男配角，當時說到得獎後最想做的事是帶爸媽去旅行。他表示，目前仍在跟爸媽溝通中，「他們一直猶豫，好像比較想跟朋友去，因為過年去哪裡都很貴，想年後帶他們去，但他們已經先跟朋友約了，所以再看看。」

「我家的事」將於2月4日在CATCHPLAY+上架。（編輯：張雅淨）1150120