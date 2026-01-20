《我家的事》導演潘客印率「一家四口」揮毫賀歲

記者周毓洵／臺北報導

電影《我家的事》將於2月4日在 CATCHPLAY+影音平台全臺獨家上架。今（20）日舉辦媒體訪談會，導演潘客印率領片中靈魂人物「一家四口」藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪合體亮相，為迎接農曆新年，現場更準備150公分高的大型畫架與春聯紙，五人合力揮毫寫下巨大「福」字，提前向觀眾拜年，也象徵電影中家庭關係的圓滿與和解，現場氣氛溫馨又喜氣。

活動現場宛如電影情境重現，演員們展現如同真實家人般的默契。雖然平時鮮少拿毛筆，但在導演潘客印帶領下，四位演員一人一筆、各司其職，共同完成氣勢十足的「福」字。藍葦華笑說：「這比演戲還緊張，但全家一起完成一個字，真的很像這部電影想講的事。」曾敬驊則分享過年最期待回家吃媽媽煮的年夜飯，「過年就是要一家人聚在一起。」

飾演母親的高伊玲在揮毫過程中細心扶著畫架，笑稱自己是「家裡的後盾」，並與飾演女兒的黃珮琪一起完成「福」字右側象徵圓滿與守護的部分，母女搭檔的畫面格外溫柔。黃珮琪表示，第一次在媒體前寫這麼大的字，本來很緊張，但因為「全家人」一起完成，反而提前感受到濃濃年味與團圓感。

導演潘客印也分享，《我家的事》描寫的是臺灣家庭最真實的樣貌，爭執與摩擦背後其實都是愛的累積。他笑說，看過電影的觀眾，可以在 CATCHPLAY+再次重看、補捉第一次錯過的細節；還沒看過的觀眾，則很適合趁過年和家人一起看，「看到一半還可以停下來邊看邊聊。」藍葦華也呼應表示，春節假期長，很適合全家邊打牌邊看片，並豪氣祝大家馬年「福氣啦！」紅包拿到手軟。

《我家的事》導演潘客印（中）率領藍葦華（左二）、高伊玲（右二）、曾敬驊（左一）、黃珮琪（右一）同台揮毫，合力寫下象徵團圓的巨大「福」字。（CATCHPLAY提供）

曾敬驊以《我家的事》細膩演出，榮獲金馬獎「最佳男配角」肯定，真實詮釋臺灣家庭中的情感張力。今（20）日活動中曾敬驊分享過年最期待回家吃年夜飯。（CATCHPLAY提供）

《我家的事》高伊玲（右）與黃珮琪（左）母女搭檔揮毫，細膩筆觸為氣勢十足的書法增添溫柔暖意。（CATCHPLAY提供）

藍葦華揮筆完成「福」字關鍵一筆，笑稱比演戲還緊張，全家一起完成更有感覺。（CATCHPLAY提供）