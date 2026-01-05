《我家的事》2月4日CATCHPLAY+獨家上架

記者周毓洵／臺北報導

榮獲第62屆金馬獎8項大獎提名，並一舉奪下最佳改編劇本與最佳男配角的年度話題電影《我家的事》，將於2月4日在 CATCHPLAY+影音平臺全臺獨家上架。這部細膩描繪臺灣家庭情感的作品，讓觀眾不用走進戲院，也能在家重新走進那段關於愛、秘密與時間的家庭故事。

《我家的事》由新銳導演潘客印執導，以其故鄉彰化社頭為背景，透過日常生活的細節，勾勒出臺灣家庭中那些說不出口、卻始終存在的情感牽絆，自上映以來引發高度共鳴。

CATCHPLAY+執行長楊麗貞表示，《我家的事》不只是一部年度佳作，更像一面映照每個家庭的鏡子，尤其對傳統臺灣家庭而言，故事中的掙扎與愛，格外真實。

電影在敘事結構上別具巧思，家庭成員分別命名為姊姊「小春」、弟弟「夏仔」、媽媽「阿秋」、爸爸「阿冬」，象徵一家人如四季般循環更迭的生命歷程，也堆疊出「家」的溫度。演員表現也是一大亮點，藍葦華與高伊玲細膩詮釋臺灣父母的堅韌與隱忍；曾敬驊憑藉該片奪下金馬獎最佳男配角，演出新世代對身分認同的掙扎；黃珮琪則展現渴望被理解的成長心境，讓角色格外貼近人心。

金馬獎8項入圍電影《我家的事》將於2月4日在CATCHPLAY+全臺獨家上架，在家就能重溫動人的家庭故事。（CATCHPLAY+提供）