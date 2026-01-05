《我家的事》2/4 CATCHPLAY+全臺獨家上架

記者周毓洵／臺北報導

榮獲第62屆金馬獎8項大獎提名，並一舉奪下「最佳改編劇本」與「最佳男配角」的年度話題電影《我家的事》（Family Matters），將於2月4日在 CATCHPLAY+影音平台全臺獨家上架。這部細膩描繪臺灣家庭情感的作品，讓觀眾不用走進戲院，也能在家重新走進那段關於愛、秘密與時間的家庭故事。

《我家的事》由新銳導演潘客印執導，集結藍葦華、曾敬驊、高伊玲與黃珮琪共同主演。電影以導演故鄉彰化社頭為背景，透過日常生活的細節，勾勒出臺灣家庭中那些說不出口、卻始終存在的情感牽絆，自上映以來引發高度共鳴。

此次CATCHPLAY+取得《我家的事》全臺獨家上架，再次展現平台長期支持臺灣原創影視內容的決心。CATCHPLAY+執行長楊麗貞表示，《我家的事》不只是一部年度佳作，更像一面映照每個家庭的鏡子，尤其對傳統臺灣家庭而言，故事中的掙扎與愛，格外真實。

電影在敘事結構上別具巧思，家庭成員分別命名為姊姊「小春」、弟弟「夏仔」、媽媽「阿秋」、爸爸「阿冬」，象徵一家人如四季般循環更迭的生命歷程。故事圍繞身世真相、家庭衝突與彼此磨合，在衝突與失落中，慢慢堆疊出屬於「家」的溫度。

演員表現同樣是電影一大亮點。藍葦華與高伊玲細膩詮釋臺灣父母的堅韌與隱忍；曾敬驊憑藉該片奪下金馬獎最佳男配角，演出新世代對身分認同的掙扎；黃珮琪則展現渴望被理解的成長心境，讓角色格外貼近人心。

導演潘客印擅長以極為日常的畫面說故事，像是家中動線、門扇開闔、餐桌上的沉默與停頓，讓家人之間說不出口的話，在鏡頭裡有了重量。這份貼近生活的真實感，不只讓電影在金馬獎大放異彩，也屢獲國際影展肯定。對於作品即將在串流平台與觀眾見面，導演潘客印感性表示，希望《我家的事》能在觀眾最熟悉的地方「家」被看見，無論是在沙發上，或是在餐桌旁，都能讓人想起那個一直放在心裡、卻還沒說出口的愛。

金馬獎8項入圍電影《我家的事》將於2月4日在CATCHPLAY+全臺獨家上架，在家就能重溫動人的家庭故事。（CATCHPLAY+提供）