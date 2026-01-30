我家門前有大砲 裝置藝術惹議

台北市士林區添壽1號綠地近期設置1座「砲台」裝置藝術，但砲口正對著前方住宅大樓，引發住戶不安。國民黨議員汪志冰指出，公共藝術不應建立在居民恐懼之上，設置裝置藝術應考量民意、避免爭議性與浪費公帑。公園處回應，砲台是因應地方需求設置，作為入口景觀意象，將蒐集各方意見，研議設施調整或其他處置方式。

添壽1號綠地以前是軍事觀測站，地方促成以砲台裝置藝術作為入口意象，但汪志冰接獲民眾陳情，指砲口方向正對著附近住宅大樓，住戶出入都感覺被砲口瞄準，造成心理極大壓力，甚至有家長反映小朋友路過時感到害怕，質疑設施未事先徵詢周邊住戶設置意願，無視在地觀感，希望立即更換。

汪志冰認為，公共空間的藝術設置應秉持和諧、美觀及在地共融原則，原應放鬆身心的公園綠地，若裝置藝術讓民眾感覺籠罩在肅殺氛圍中，造成多數住戶心理不安，失去「藝術」美意。

她說，「砲台」花費約17萬，未能達到美化景觀效果，反而造成民眾壓力，簡直是得不償失；目前北市約有1000處公園、綠地及廣場，要是每處都發生類似的事件，無疑是拿市府荷包開玩笑。

汪志冰直言，應立即更換或調整「砲台」砲口方向等補救措施，市府在設置前應建立更嚴謹的鄰里設施審核制度，事前溝通避免爭議，否則設置後再拆除或更換，根本是「好心辦壞事」，讓美化公共空間反成擾民、浪費公帑之舉。

公園處說明，添壽1號綠地新設砲台設施，為因應地方需求設置，作為入口景觀意象；砲台設置後陸續接獲部分民眾陳情，反映該設施意象可能引發心理不適或觀感疑慮，已於現場設置臨時說明告示。

公告指出，添壽1號綠地的意象性設計構建，為參考地方意見及空間特色所設置非實際軍事設施，亦非歷史遺跡，正彙整各方意見，研議後續解說方式與空間調整方向。

公園處表示，為審慎回應不同意見並兼顧公共感受，正辦理問卷調查，蒐集周邊居民意見，後續將依民意趨勢及專業評估，研議設施調整或其他處置方式。