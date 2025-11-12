南部中心／洪明生 屏東報導

屏東縣萬丹泥火山12日清晨五點多再度噴發，而這也是今年第二度噴發，除了以往在皇源聖殿前方之外，這次還多了兩個噴發點，其中一處還是在民宅前，滾滾泥流噴出還夾帶火焰，場面怵目驚心，附近紅豆田也因此遭殃，居民出動怪手進行引流，要避免災損擴大。

萬丹泥火山再度噴發，泥漿噴出還能看見火焰。（圖／民視新聞）

屏東縣議員許展維說，鳳凰颱風來襲，萬丹泥火山再度噴發。12日清晨五點多，萬丹泥火山再度噴發，只見泥土不斷向上噴，而且還可以明顯看見火焰。聲源：屏東縣議員許展維：「皇源宮左前方舊的一個噴發點之外，那我們今天今年有兩個新的噴發點。噴發高度將近一公尺，而且就在民宅正前方，小狗狗踩在五六十度的泥漿上，也只能趕緊往室內跑，飼主也立刻將狗抱起，避免燙傷。居民說，這是第一次，後續再看了我也不知道怎麼處理。住了數十年，面對泥漿噴發早就習慣，只是萬萬沒想到，第一次發生在家門口，另外一旁紅豆田附近還有一處。

鳳凰颱風來襲，屏東停班課，不見風雨，民眾搶看萬丹泥火山噴發。（圖／民視新聞）

居民緊急調來怪手，挖出引道讓泥流可以往外排，不要再往樹林以及農田竄，紅豆農說，遇上天災真的沒辦法。鳳凰颱風來襲，屏東縣停止上班上課，儘管還不見風雨，但聽聞泥漿噴發，也讓許多民眾一早就趕到現場，要親眼目睹這大自然的現象。

原文出處：我家門口噴泥漿！ 屏東萬丹泥火山再噴發

