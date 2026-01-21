「我寧願你約砲」一句話震碎三觀！ 24歲賴冠霖首吐退圈內幕

賴冠霖親吐2024年毅然決然退出演藝圈的關鍵。翻攝微博

曾隨人氣限定男團Wanna One在韓出道的台灣成員賴冠霖，已轉往幕後發展，近日在中國主持的Podcast節目《龜山鄉》，首度吐露當初淡出螢光幕的關鍵原因！

三觀大衝擊！坦言難以適應演藝圈潛規則

賴冠霖在節目中聊起前年毅然決然宣布退出演藝圈，其實在他引退前，曾歷經找自己的徬徨時期。當時也意識到自己的價值觀與人生觀，與身旁的人相差甚遠。

他分享曾有在工作上默契十足的同事對他說：「我寧願你出去約砲，我都不願意你認認真真談戀愛。」賴冠霖坦言能理解對方的考量，「但那句話對我造成的三觀上的衝擊，是很大的。」也一舉道破演藝圈諸多潛規則。

廣告 廣告

賴冠霖吐露許多業界的「既定規則」都讓他難以適應，像是男主角理所當然會配高級房車，令他無奈地說：「有時只是想搭廉航或經濟艙，都被公司認為『有問題』。」

賴冠霖更誠實地說：「人是要有自知之明的！」他分享自己當過偶像，也當過演員，也在過程中感受到「能力上限」，尤其是他在四川大涼山拍攝一部以留守兒童為題材的作品時，年僅12歲的女主角展現出的演技，讓他久久無法回神。那一刻他才捫心自問，演戲對他而言是否是能做到最好的一件事，並迅速認清現實。

賴冠霖在團體解散後轉往中國發展，綜藝、拍戲都有涉獵。翻攝微博

賴冠霖首度執導的短片《冬天和春天打架》，曾獲金雞短片季肯定。翻攝微博

賴冠霖也感謝媽媽的全力支持，在他決定轉往幕後發展時，給予他極大的理解與包容。而賴冠霖的一番真心話老實說，昨迅速在網路上引爆熱烈討論。有網友說：「突然理解他為何退圈了，感覺正常人很難在娛樂圈混下去。」、「雖然覺得很可惜，但在娛樂圈還能保持自己的初心，很勇敢。」還有人說：「支持小賴做自己想做的事業。」

15歲赴韓逐星夢！賴冠霖已退居幕後

2001年出生、現年24歲的賴冠霖，15歲就赴韓國加入Cube娛樂當練習生，幸運地在2017年透過選秀節目《PRODUCE 101 第二季》脫穎而出，獲選為Wanna One一員組團出道。只是隨著該團在2019年因限定期滿宣告解散，他一度轉往中國拍戲當演員，更在2024年宣布退出演藝圈，2025年6月則多了個導演身分，轉往幕後發展。



回到原文

更多鏡報報導

「最毒千金」黃荷娜返韓自首有黑幕！供出「演藝圈毒名單」 男星女星都被點名

Wanna One合體倒數！24歲賴冠霖近照曝光 網驚：差點認不出

「BIGBANG光環」吃香！勝利極樂柬埔寨 韓媒爆密謀「Burning Sun 2.0」

39歲林又立懷胎8個月巨肚照曝光 公開私密處驚人狀態：辣到洗眼睛！