我將列美匯率觀察名單 報告月底出爐…三指標二項不合格

美國財政部半年一次的匯率政策報告原定於去年底公布，惟因美國政府一度關門而延後。據了解，美國預計於本月底發布去年底應公布的匯率報告。依照美方認定匯率操縱國的三項標準，台灣在前兩項指標上均已踩紅線，而第三項「持續單邊干預匯市」可望安全過關，外界預期，台灣此次仍將續列「觀察名單」，暫不致被列為匯率操縱國。

（編按：美國財政部「匯率報告」三大量化指標：對美貿易順差、全球經常帳順差、單向買匯干預。）

美國財政部即將於元月公布的匯率報告內容，美方此次將同時檢視2024年下半年及2025年上半年的數據。央行已公布的資料顯示，2024年下半年央行在外匯市場淨賣匯73.6億美元，而2025年上半年則轉為淨買匯132.5億美元，雙向操作後合計淨買匯約58.9億美元，並未觸及第三項標準的紅線，即「持續單邊干預匯市，且淨買匯金額超過GDP的2%」。

不過，金融圈人士指出，相較於央行進場調節匯市，國人更應關注的核心結構問題─長期且龐大的貿易順差，而貿易順差實質上等同於「超額儲蓄」。台灣近年超額儲蓄規模快速膨脹，如何引導這筆龐大資金有效流向實體投資與民間消費，已成為影響匯率政策評估的重要隱性風險。

根據主計處與中央銀行統計，台灣超額儲蓄在過去10年間呈現倍數成長。2016年超額儲蓄僅約2.54兆元新台幣，至2025年預估將攀升至5.42兆元，10年內成長幅度超過2倍；若進一步以2026年預估值6.2兆元計算，累計增幅更接近2.5倍，顯示民間資金快速累積，卻未能同步轉化為投資或消費動能，引發政策面與學界高度關注。

統計數據推估，2025年超額儲蓄將達5.42兆元，2026年更可能突破6兆元大關。長期而言，過高的超額儲蓄意味內需動能不足，也容易被美方視為匯率失衡的結構性因素，增加台灣在匯率政策評估中的壓力。

