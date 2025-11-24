我將採購可「接管」的反無人機系統？柏鴻輝：牽扯採購問題，不做評論

記者盧素梅／台北報導

媒體報導，軍政體系計劃耗資百億元以上建置的反無人機系統，，要求必須引進以色列獨有的「接管」性能，能針對闖入特定空域的無人機，藉由駭客技術，強制接管、沒收。對此，國防部副部長柏鴻輝今（24）日表示，無人機不管未來如何採購，接管無人機方式，或各種方式，這部分牽扯採購問題，不做評論。

聯合新聞網報導，行政院國土安全辦公室與國防部準備斥資百億元以上採購反無人機系統，將引進以色列獨有的「接管」（Take over）性能，國土辦委中科院公開簡報所需系統規格中，還進一步要求系統必須具備破解陸製大疆無人機獨有的「OcuSync」通訊協定性能。

對此，柏鴻輝上午赴立法院內政委員會就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢前受訪時表示，「普發新版臺灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢，另請行政院主計總處派員列席備詢。

柏鴻輝並表示，對於法規問題，在此說明，現在很多無人機在程序及立法上，還要有各部會協調和強化，接管要慎重，對於經營場所遭到無人機入侵行為，相關法律也在研議中。

