我將與科羅拉多州經貿合作

駐丹佛辦事處長黃虹慧（前左）和科羅拉多州長波利斯（Jared Polis）（前右）三日簽署經貿合作備忘錄（MOU）。（駐丹佛辦事處提供）

本報綜合外電報導

我駐丹佛辦事處與美國科羅拉多州政府近日簽署「經貿合作備忘錄」，強化雙方在科技及經貿等領域合作發展。科羅拉多州長波利斯指出，台灣是美國在亞洲重要的經貿夥伴，期待能吸引更多台灣企業投資設點。

「經貿合作備忘錄」（ＭＯＵ）簽署儀式三日在科羅拉多州議會大廈舉行，駐丹佛辦事處長黃虹慧和波利斯代表雙方簽署文件。科羅拉多州副州長普里瑪維拉、州議會多位參、眾議員、及僑領共同見證。

駐丹佛辦事處七日透過新聞稿指出，雙方簽署ＭＯＵ，象徵在經貿、產業交流及投資合作方面邁入全新里程碑，未來，將在互惠互利的基礎上，持續深化合作關係。

根據新聞稿，ＭＯＵ內容涵蓋農業交流、投資促進、科技研發，人才培育等領域。雙方期盼透過制度化合作平台，媒合產業與資訊及人才交流，吸引雙邊投資，深化互動。

黃虹慧表示，科羅拉多州在高科技產業、航太、生技、再生能源以及創新研發等領域具備堅實基礎，與台灣在半導體、資通訊、智慧製造及綠色科技等產業具有高度互補性。這次簽署ＭＯＵ，有助於強化雙方產業鏈結，共同拓展國際市場。

波利斯則指出，台灣是美國在亞洲重要的經貿夥伴，雙方共享自由市場、創新精神與法治價值。透過這次ＭＯＵ簽署，科羅拉多州期待能吸引更多台灣企業赴當地投資設點，並促進雙邊企業在技術研發與市場拓展上的深度合作。

黃虹慧和波利斯強調，ＭＯＵ不僅展現雙方長期友好夥伴關係，也為未來更全面且務實的合作奠定穩固基礎。

科羅拉多州長辦公室也發布新聞稿指出，盼能以ＭＯＵ強化雙方夥伴關係，並推動包括量子科技、光子技術、精準農業與半導體在內的關鍵與新興科技領域的合作與發展。

科羅拉多州長辦公室表示，相關合作內容可能囊括：貿易、產業與投資資訊交流；鼓勵商務代表團互訪；為有意探索市場拓展的企業與組織提供協助；促進人才培育、研發及其他領域合作。