我對陸產製啤酒及特定熱軋扁軋鋼品課反傾銷稅 溯自7/3

財部公告對自中國大陸產製進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅，並溯自今年七月三日實施，課徵對象及稅率如圖。（圖：關務署提供）

▲財部公告對自中國大陸產製進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅，並溯自今年七月三日實施，課徵對象及稅率如圖。（圖：關務署提供）

財政部二十七日公告對自中國大陸產製進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品課徵反傾銷稅，並溯自今（一一四）年七月三日實施，為期五年。

財政部關務署表示，啤酒反傾銷稅案及熱軋鋼品反傾銷稅案自一一四年七月三日起臨時課徵反傾銷稅，經財政部及經濟部最後認定涉案廠商確有傾銷情事，且其傾銷對國內產業造成實質損害。另依經濟部提供諮詢意見，無充分證據顯示採行反傾銷措施對國家整體經濟利益有明顯之負面效果。

廣告 廣告

關務署表示，啤酒反傾銷稅案部分進口商之進口貨物經財政部及經濟部認定進口商明知或可得而知國外出口商正進行可能造成損害之傾銷，且於短時間內大量進口致損害我國產業，可能嚴重破壞反傾銷稅之救濟效果，符合平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法第四十二條第三款規定，並經財政部關稅稅率審議小組審議決議，應對該等於一一四年四月四日至同年七月二日（臨時課徵反傾銷稅日前九十日內）進口之涉案貨物課徵反傾銷稅。

關務署指出，涉案貨物進口商已繳納之臨時課徵反傾銷稅，高於依核定課徵稅率算得之稅額者，將依實施辦法第四十一條第二項規定，退還其差額。

啤酒反傾銷稅案及熱軋鋼品反傾銷稅案之課徵公告、傾銷及產業損害最後調查報告，可至關務署官網（https://web.customs.gov.tw／貨物通關／反傾銷及平衡稅措施／現行課徵項目或近年調查案件－反傾銷稅案），及經濟部國際貿易署官網（https://www.trade.gov.tw／經貿往來／我國採行之貿易救濟措施／案件調查／調查報告）查閱。