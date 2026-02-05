我就像畜生一樣！男星「爆求歡愛妻」慘遭打槍：可以付費去找外面

記者蔡維歆／台北報導

節目邀來4對夫妻，進行「對不起，不該跟你吵這架」，在過年前化解心結。其中撒基努不顧老婆工作辛苦，仍執意討愛愛，事後反省直說自己跟畜生一樣。而佳娜錯怪祖雄打罵女兒，生平第一次對祖雄說：「對不起！」她先前為了避免道歉，甚至裝傻稱母語烏克蘭語中沒有道歉字眼。

香蕉懊悔對老婆Timmy口出惡言。（圖／TVBS提供）

撒基努向老婆Maya道歉，他先前埋怨Maya總藉口好累，拒絕他求歡，Maya為了安撫撒基努，甚至允諾：「你如果真的很需要，可以付費去找外面的！」撒基努後來陪著老婆外出工作，赫然察覺Maya每天光走路就走上1萬步，才體會老婆每次下班，都是心力交瘁回到家，撒基努自責：「我就像畜生一樣，只會用下半身思考。」Maya趁機抱怨老公飲酒沒節制，有一次還是接到醫院通知，才知道老公又喝到不省人事。那次Maya氣急敗壞，直接對著撒基努說：「乾脆喝多一點，趕快去投胎！」對於自己話說太重，Maya也鄭重向撒基努道歉，但仍希望老公能控制飲酒。

另外，香蕉則在《11點熱吵店》懊悔對老婆Timmy口出惡言，原因是Timmy規劃泰國郊區蜜月旅行，卻因通訊中斷差點讓兩人身陷險境，他沿路罵老婆沒用、毀了甜蜜回憶，事後回想覺得自己太過分。林舒語因買機票和老公則蒲產生口角，氣到黃體破裂，造成體內出血，躺在醫院整整3個月，則蒲後怕直言差點沒了老婆，在節目念出真摯反省信，對林舒語鄭重道歉。

