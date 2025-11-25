「我就是台灣國立委」！王義川：王鴻薇敢不敢去中國喊我是中華民國立委

記者陳思妤／台北報導

民進黨立委王義川日前到日本旅遊，在神社的繪馬寫下「台灣國桃園市」。對此，國民黨立委王鴻薇大酸，中華民國少一位國會議員；國民黨立委牛煦庭也稱，這是照妖鏡。王義川今（25）日反擊，他是台灣國立委有什麼問題，王鴻薇跟牛煦庭敢不敢到中國喊「我是中華民國立委」。他大酸「笑你們不敢啦！臭俗仔！」

王義川日前在神社繪馬的住所處寫下「台灣國桃園市」，引來王鴻薇批評，稱中華民國少一位國會議員。牛煦庭也說，到底認不認同中華民國？要對中華民國憲法忠誠，顯然這是照妖鏡，講清楚、說明白。

對此，王義川今天面對記者堵訪，不斷重申，「我是台灣國立委有問題嗎？」他也直接開嗆藍委，「那請他們去中國喊他們是中華民國立委敢不敢？王鴻薇去中國喊一下是中華民國立委敢不敢？」

王義川重申，「請王鴻薇到中國喊我是中華民國立委，王鴻薇你去中國喊我是中華民國立委，我是台灣國立委有問題嗎？」至於被牛煦庭質疑認同中華民國嗎？王義川也再嗆，「我是台灣國立委有什麼問題？那牛煦庭你去中國講你是中華民國立委，講一遍看看，牛煦庭你去中國講你是中華民國立委有什麼問題嗎？我就是台灣國立委！」

王義川隨後也在社群平台發文再嗆，「請那二位中國立委去中國時記得說：我是中華民國立委！笑你們不敢啦！臭俗仔！」

