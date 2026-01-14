「我就肚子很餓啊」女子北捷車廂內放火吼叫！東門站乘客嚇爆不敢上車 高聲咆哮：不喜歡人家笑我

北捷目擊乘客錄下車廂內警察與站務人員壓制安撫失控女子的畫面。（Threads網友abyhinata授權提供）

昨（13日）傍晚通勤尖峰時段，北捷淡水信義線東門站一列車廂內出現女子情緒失控咆哮，甚至做出危險舉動，引發乘客驚慌。站務人員與捷運警察接獲通報後迅速介入，列車一度停駛配合處理，所幸最終未造成人員受傷。

車廂內突傳咆哮聲 乘客目擊過程曝光

有目擊乘客在Threads分享現場畫面，影片中可看出該名女子在車廂內情緒激動，不斷高聲喊叫，引起周遭乘客側目與恐慌。留言中也有其他乘客描述，女子反覆喊著「我肚子餓！我就肚子很餓啊」「我不喜歡人家笑我啊」，情緒明顯起伏不定。

過程中，女子還一度拿出打火機點燃手中物品，並出現拍打車廂玻璃、與他人肢體衝突等行為，甚至口出威脅言語，讓不少乘客急忙避開。

北捷東門站為何列車一度停駛？ 捷運警察還原處理經過

多名網友指出，女子上車後狀況頻頻，沿途已引起注意，有乘客在大安站就看到保全人員上車查看，部分候車民眾察覺異狀後，選擇暫不進入車廂。

捷運公司表示，站務人員透過乘客對講機接獲通報後，立即趕赴現場協助處理；捷運警察也於下午5時左右到場，為確保安全，短暫中斷列車行駛。

女子情緒逐漸穩定 警方陪同離站未釀傷亡

經警方與站務人員合力安撫後，該名女子情緒逐步平復。考量乘客安全，警方陪同女子搭乘捷運至劍潭站，隨後由女子自行離去，全案未造成人員受傷，也未傳出財物損失，虛驚一場。

捷運公司呼籲，若乘客在車廂內發現異常狀況，可即時使用對講設備通報站務人員，以利第一時間處理，確保行車與乘客安全。

