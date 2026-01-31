我就踩你怎麼樣！士林地院資深法警失控踩收容少年 「要瘋就來瘋」下場曝光

士林地院資深法警失控踩收容少年嗆「要瘋就來瘋」。（本刊資料照）

2023年4月1名少年押解收容時，情緒激動，任職法警超過25年的士林地院廖姓副法警長竟情緒失控狂踩少年腳掌，還嗆說「我就踩你怎麼樣」「要瘋就來瘋」，遭移送懲戒法院，最後下場曝光。

根據判決書，當時1名少年遭士林地院少年及家事庭法官諭知收容，情緒激動，出現頭部撞擊自傷等行為，鼻部流血，後續遭法警手部上銬帶入候審室，少年仍抵抗，擔憂其再次自傷，法警在戒護區走道地板將其壓制，並於腳部上銬。

沒想到廖姓副法警長突情緒激動，多次踩踏少年腳掌，也不顧少年喊道「不要踩，很痛。」，嗆說「我就踩你，怎麼樣！」「我再踩，再踩！」，直至因其他犯人鼓譟，法警同仁趕緊勸阻並拉開廖男離開戒護區，但廖男氣憤未平，續嗆「要瘋就來瘋，我也只會這個！」。

廖男遭函送士林地檢署偵辦，但刑事獲不起訴處分，另其行為已踰越執勤應有之比例原則，遭司法院移送懲戒法院。

廖男在偵查稱否認有踩少年腳等行為，當時說「要瘋就來瘋，我也只會這個！」則屬直覺反應；答辯時則稱自己已55歲將退休，不會做晚節晚節不保的事，並指若當時有違法行為，當天身為主要負責人的2名正副候審法警，是否以不作為方式，達成作為的結果？否則2人不是違法就是失職？質疑政風只移送他有包庇嫌疑。

不過懲戒法院依據少年與多名法警證詞，認為它們與廖男無私人恩怨，陳述為親自見聞，具有高度信憑性，還有政風室訪談紀錄、職務報告可按，認定其有踰越執勤必要程度行為。

懲戒法院指出，廖男身為資深法警，還是副主管職務，僅因對方掙扎喊叫就怒斥、任意踩踏A少年腳部等，踰越執勤應有之比例原則，為維護公務紀律，有懲戒之必要，最後廖男獲判降1級改敘。

