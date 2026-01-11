即時中心／顏一軒報導

民進黨高雄市長初選倒數24小時，市長擬參選人林岱樺今（11）日剪短頭髮亮麗現身，重返政治起點鳳山區進行最後衝刺掃街。面對近日接連不斷的政治攻擊與司法爭議，林岱樺在掃街過程當中有感觸的說，「所有的委屈，在見到市民笑容的那一刻都已化為動力；她並堅定表示：我不必誰讓我選，因為我早已把自己交給了高雄」。





林岱樺今日在多位地方人士陪同下，深入鳳山大街小巷。車隊行經市場口、主要幹道與學區周邊，不少民眾一邊揮手、一邊拿起手機拍照錄影，路邊「加油」聲此起彼落，也有人比讚示意、點頭喊話要她「加緊拚」；林岱樺在車上頻頻回禮致意，並向支持者喊話，「為高雄，我要變更強」。

快新聞／我已剪短我的髮！初選關鍵時刻 林岱樺感性告白：要為高雄變得更強

林岱樺今日在鳳山區車掃拜票。（圖／林岱樺辦公室提供）

針對初選過程中遭遇的抹黑與惡意攻擊，林岱樺強調，她始終相信高雄市民的智慧；她指出，政治人物的去留不應該由派系決定，更不該由假訊息操弄；昨日種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生。現在的她，心中只有高雄的未來，以及如何承接現任市長陳其邁的建設成果。

最後，林岱樺呼籲，支持者在即將開始的電話民調中展現集體意志。她表示，初選走到最後一哩路，這不是她一個人的選戰，而是全體高雄市民對公平正義的堅持；她誠摯拜託市民接起電話，表達內心最真實的想法，「我會尊重民意，也會全力承擔民意」。

民進黨高雄市長初選預計於1月12日至1月17日晚間6時至10時30分執行電話民調，中執會1月21日公告提名名單，國民黨則確定由立委柯志恩出戰。

