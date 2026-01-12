即時中心／顏一軒、陳治甬報導

民進黨高雄市長初選即將於今（12）日晚間執行民調，市長參選人林岱樺昨（11）日下午在大鳳山車掃前以全新造型亮麗現身，面對外界關注為何要把頭髮剪短，林岱樺說明，她期盼自己像漫畫《灌籃高手》主角櫻木花道一樣歸零再拚，為高雄拚到底！





針對外界質疑短髮造型，林岱樺表示，此舉並非作秀，而是用更直接、人人看得見的方式宣示態度，為了高雄，她要變得更強，而且「清白不變、決心更堅定」；面對今晚即將展開的電話民調，林更呼籲支持者保持冷靜、守住士氣，用一通通民調電話，讓高雄的選擇被聽見。

林岱樺的激短髮造型引發各界討論，林岱樺就以《灌籃高手》櫻木花道剃短髮作比喻：那是一種「歸零再上場」：少一點口水、多一點防守；少一點分心、多一點訓練；用每一個回合證明自己。

她說，自己也會以同樣精神面對初選與高雄未來，把標準拉到最高，把工作做到最好。因為一路走來的大量影射、抹黃與操作，已非針對個人，而是對高雄市民智慧與意志的侮辱，對於外界流傳的相關爭議，她已在社群媒體完整說明。

林岱樺強調，不會被帶風向牽著走，會用事實與程序面對質疑，也希望大家能夠把焦點放在市政願景與基層服務的政策，這才是對高雄人最有利的事情。

林辦則說，因為一直有「潛在大咖市民」的助陣，讓基層動能持續升溫，外界評論已出現「林岱樺最有希望出線」的評價，特別是她以在地組織與基層服務累積的厚度，展現出強勁後勢；相關分析也提到她完成「三山」大型造勢、凝聚原縣區與都會區支持力道，氣勢正撼動選局。

最後，林岱樺強調，自己沒有派系靠山，唯一的靠山是高雄市民；她是土生土長的高雄女兒，長年深耕地方、第一線服務不分晝夜；請支持者今晚起務必「顧電話、挺岱樺」，接到民調勇敢表態「唯一支持林岱樺」，一起守住制度、守住高雄的未來。

綠營高雄市長初選立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑爭取，國民黨則確定由立委柯志恩出戰，預計於今日至1月17日晚間6時至10時30分執行電話民調，中執會1月21日正式公告台南市、高雄市與嘉義縣參選人提名名單。





原文出處：快新聞／我已剪短我的髮！喊新造型非作秀 林岱樺曝與「櫻木花道」有關

