「我幫你收驚！」鄭麗文盼與賴清德手牽手 喊話做一事可為2027年「拆彈」

國民黨主席鄭麗文盼與總統賴清德手牽手合作，共創兩岸和平繁榮，呼籲只要下架台獨統綱，兩岸關係馬上春暖花開。（圖片來源／鄭麗文臉書）

總統賴清德以台灣要走向世界還是要再度鎖進中國，可以讓國人做清楚選擇，國民黨主席鄭麗文今（4）日在中常會致詞時回應表示，她希望和賴手牽手合作，共創兩岸和平繁榮，並用台語稱「免驚，我幫你收驚！」

「從陳水扁、蔡英文、賴清德都說不會台獨，那就下架台獨黨綱。」鄭麗文說，只要這樣與對岸的關係，馬上就會春暖花開、和平對話、溝通交流，開創區域和平穩定。

「不需要兵凶戰危，現在已經2026年，明年馬上就是賴總統很擔心的2027年（共軍可能或做好攻台準備）。」鄭麗文強調，只要如此宣示，馬上就可以做到保台。

國民黨副主席蕭旭岑今日率團出席「兩岸交流合作前瞻論壇」，並前往北京人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，為鄭麗文任內，國共會晤的最高層級。

喊話下架台獨黨綱，籲賴不要每天看三民治會三觀不正

針對賴清德走向世界與二次西進說法，鄭麗文指出，全世界都想走向中國，近期包括法、韓、英、烏拉圭、芬蘭等國元首密集訪問北京，與中國國家主席習近平會面。

「建議賴總統可以嘗試把視野放大，不要每天看『三民治』，看久了會三觀不正，與世界嚴重脫節，要多看國際新聞，才會知道世界為何主動走向北京和大陸。」

鄭麗文接著稱，在台灣走向中國和走向世界，從來不是零和的選擇， 可以同時做到，共好雙贏。這才是國際共同語言，也是國民黨正在努力的事情。

國民黨副主席蕭旭岑會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，為鄭麗文任內國共會晤最高層級。（圖片來源／國民黨）

鄭麗文並回擊賴清德稱，不需要做到是你死我活的零和遊戲，蕭旭岑訪問大陸就親上火線，「那我去華府呢？有些替他擔心。」

鄭反酸不要青面獠牙，川普4月去北京也腦袋不清？

鄭麗文也強調，政黨內部競爭要比好不要比爛，才會是人民之福，對外要一起攜手合作，共創兩岸和平繁榮，「我可以站在他的後面。」

「回歸九二共識，兩岸同屬一中，沒有那麼恐怖，也不是洪水猛獸。」鄭麗文舉前總統馬英九8年執政為例，反而在國際舞台發光發熱，和產業前所未有的榮景。

「兩岸同屬一中，也是中華民國憲法白紙黑字寫的。」鄭麗文回應，賴清德不需要慌張，她並以台語幽默稱，「青面獠牙，金正嘸需要。」

國民黨批評，兩岸緊張是因為民進黨大搞台獨意識形態，刺激對岸採取軍事威脅，才是造成兩岸關係緊張的始作俑者，帶來兩岸兵凶戰危，不斷增加國防預算，延長兵役服役期限，置國家於險境，是政治上的最大不道德。

藍營稱，民進黨自己放棄責任，不接觸、不溝通，反而怪國民黨溝通接觸，近來包括加拿大總理等國元首絡繹不絕訪問大陸，美國總統川普4月也要前去北京，難道他們都是腦袋不清、倒果為因嗎？

