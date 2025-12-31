「我很想打扮成小丑殺人」 網路留言恐嚇公眾遭訴 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台北捷運19日晚間發生張文隨機殺人案，網路上引發多起模仿效應的發言造成社會恐慌，劉姓男子就在22日在社群軟體 DCARD公開發文表示「我想模仿張文，該怎麼辦呢」、「我很想打扮成小丑殺人，到 現在只要心情不好就想殺人」，新北地檢署指揮桃園市刑大將劉男拘提到案，今（31）日依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪起訴。

檢方起訴指出，22日19時20分許，劉男以手機連結網際網路登入社群軟體 DCARD，公開發布「我想模仿張文，該怎麼辦呢」、 「我確實想像張文一樣殺人」、「我很想打扮成小丑殺人，到現在只要心情不好就想殺人」等文字。

廣告 廣告

桃園市刑大查悉，報請新北檢指揮偵辦，檢察官核發拘票，並指派「危害公眾攻擊應變小組」專責檢察官指揮偵辦，於23日即時拘提被告到案，經檢察官訊問後，認被告涉犯刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪，罪嫌重大且有反覆實施同一犯罪之虞，為避免危害擴大，認有羈押之必要，向法院聲請羈押獲准。並於今日提起公訴。

新北檢呼籲民眾應保持冷靜及理性，不論動機為何，於網路上任意散布恐懼言論均屬不法行為，對於危害公眾安全之暴力犯罪，新北檢將持續秉持從嚴從速原則偵辦，以守護民眾安全。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

普發現金連環套 士檢起訴4詐團求刑3年

纏訟7年 三中案馬英九二審仍無罪

【文章轉載請註明出處】