「我後悔相處的每一分鐘！」比爾蓋茲回應艾普斯坦檔案性醜聞，否認登島接觸女孩和管制藥物

微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），在面臨已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關私密檔案曝光，自己因為出現在電子郵件內容當中，成為全球媒體焦點之後，近日首度接受採訪發聲，坦言自己非常後悔曾與艾普斯坦有往來，對於造成如此大風波感到抱歉，但蓋茲本人仍堅稱該文件內容並不屬實。

《路透》報導，艾普斯坦曝光的新檔案內，有一封未寄出的電郵草稿，文字內容指控比爾蓋茲涉及婚外情，甚至暗示曾協助安排與俄羅斯女性發生不當行為，以及事後向他索要管制藥物。

對此內容，蓋茲在接受澳洲《9News》專訪時，再一次嚴正否認，強調自己從未寄送過相關內容的郵件，文字描述也完全不符合事實。這位前全球首富坦言，現在想來，「我對和他相處的每一分鐘都感到後悔，我也為此道歉，那封郵件是假的，我不知道他為什麼會寫那樣的內容，是不是試圖攻擊我。」

「我非常後悔與他往來」

比爾蓋茲表示，他是在2011年認識艾普斯坦，三年時間內僅僅一起吃過幾次晚餐，自己從未前往對方擁有的加勒比海私人島嶼，也未涉及任何不當性關係。他向澳洲媒體坦言，當初是誤以為、艾普斯坦能協助引薦「潛在慈善捐款人」，讓名下的蓋茲基金會（Gates Foundation）獲取更多資金，事後證明這是一條糟糕的道路。

「事實上，我只參加過幾次晚宴，根本沒有去過他在美屬維京群島（U.S. Virgin Islands）的私人島嶼，也從未接觸任何女性。隨著更多資料曝光，真相會愈來愈清楚，這是我一個錯誤的判斷，但與任何性剝削行為無關。」

美國司法部再次釋出性犯罪富豪艾普斯坦的祕密檔案，總量多達300萬頁。（美聯社）

事實上，當新的一批艾普斯坦檔案公開後，蓋茲不只再次成為關注焦點，他被影射的婚外情性關係，也讓外界直接與後面離婚產生聯想。因為當年在證實和前妻梅琳達（Melinda French Gates）分道揚鑣後，蓋茲對外承認、自己確實與員工有外遇關係。

蓋茲和艾普斯坦關係是離婚導火線一部分？

而梅琳達也很清楚，當前夫再次因為這類醜聞登上媒體版面之際，自己必然難以躲過，於是她選擇主動回應，接受NPR節目訪問時直言，這次公開檔案後，讓她被迫回想前一段婚姻中，那些非常痛苦的時刻。

「對我而言，每次這些細節被提起都很難受。這些存在疑慮的問題，應該由我的前夫與相關人士親自出面回答，而不是由我來替他們說明。」

而且，回溯多年前外媒報導，曾提到梅琳達對外表示，蓋茲與艾普斯坦的私人關係，是促使她在2021年決定離婚的因素之一。

微軟（Microsoft）創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda）（美聯社）

美國司法部上週再次釋出最新一批艾普斯坦案相關文件檔案，此次總頁數多達百萬頁，內容涵蓋多名政商名流與艾普斯坦之間的電郵往來，部分揭露不堪入目的親密互動、財務往來及私密照片，再度引發輿論震盪。

雖然文件中出現姓名本身，並不等同當事人涉及犯罪或有法律責任，可一旦與這類內容牽扯上，很可能會讓公眾人物就此身敗名裂，像是英王查爾斯三世胞弟、原約克公爵安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），如今不僅封爵被剝奪，就連王室身份和補貼都因此被撤銷。

