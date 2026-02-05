「我心跳破200邊哭邊跑！」詹詠然退役後再吐心聲 揭網球選手辛酸

詹詠然現身國際書展，重新推6年前就出版過的書。（翻攝詹詠然臉書）

台灣網球名將詹詠然上月21日正式宣布退役，今（5日）現身台北國際書展，透過曾經出版的書籍，分享網球選手辛酸之路。她回憶訓練「心跳超過200邊哭邊跑」，自己都覺得恐怖。

舊作再曝光？ 退役後分享有何用意？

根據《ETtoday》報導，詹詠然在書籍分享會表示，雖然正式的退休儀式是在澳洲舉行，但能回到家鄉、以書展這樣輕鬆的形式與讀者相見，對她而言意義非凡。

詹詠然提到，這本書其實在2020年11月就出版，書中紀錄她青少年時期到職業賽場的25個小故事，強調「書中大部分都是大家不認識的詹詠然」，希望除了運動員外，一般讀者也能從故事中找到共鳴。

廣告 廣告

詹詠然表示，出書一直是自己從小到大的夢想，這本書是在疫情期間完成，如今選在退役後重新與讀者回顧。她分享職業選手高強度的訓練，形容網球是一項「間歇性運動」，為了承受發球時速高達170公里的衝擊，平時訓練必須讓心跳維持在極高狀態。

她說：「我曾經訓練過超過200的心跳，然後是邊哭邊跑的，邊練、邊練折返跑的。光聽到200應該就覺得很恐怖，我也覺得很恐怖，但這是我走過來的一些歷程，想要跟大家分享。」

更多鏡週刊報導

快訊／詹詠然宣布退休！結束30年網球生涯 澳網辦榮退儀式「感謝台灣」曝下一步

陳建州哀悼大S貼文「動手腳」？ 網友氣炸留言「大犽加油」狂酸

「台灣地獄女房客」澳洲遭判刑！刑期曝光 當庭崩潰「頭撞欄杆」打滾失控