我快全裸了！珍妮佛勞倫斯透視裝現身金球獎 深Ｖ側腰挖空辣翻

（記者許皓庭／綜合報導）第 83 屆金球獎頒獎典禮於台灣時間 12 日盛大舉行。好萊塢影星珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）憑藉新作《去死吧，親愛的》入圍劇情類電影最佳女主角，並以一襲近乎全裸的透視刺繡禮服震撼紅毯。她自嘲「快全裸了」的造型不僅展現深 V 與腰部挖空設計，更讓她成為當晚全球媒體捕捉的焦點。面對強敵環伺，珍妮佛勞倫斯展現高度自信，力拚后座。

珍妮佛勞倫斯此次選用的戰袍以膚色薄紗為基底，全身綴滿精緻立體的花草刺繡。這套服裝巧妙利用透視視覺效果，在三點部位以花朵圖案精準遮蓋，融合了波希米亞式的浪漫與成熟女性的優雅魅力。除了大膽的深 V 剪裁外，腰部側邊的挖空設計也使她的身材曲線一覽無遺。為了平衡禮服的輕盈感，她特別搭配了同款花色外套披掛於雙臂，並輔以金色的齊瀏海長直髮與鑽石頸鍊。

廣告 廣告

在本屆金球獎中，珍妮佛勞倫斯將角逐「劇情類電影最佳女主角」的頭銜。除了她在《去死吧，親愛的》（Die, My Love）中的精湛演出，同類別入圍者還包括《哈姆奈特》的 Jessie Buckley、《情感的價值》的 Renate Reinsve、《獵殺之後》的 Julia Roberts、《海妲》的 Tessa Thompson 以及《對不起，寶貝》的 Eva Victor。眾多演技派女星同台爭艷，讓本屆視后的歸屬更具話題性。

品牌方與造型團隊透露，這套刺繡禮服搭配了手拿包與同色系披肩，旨在呈現層次豐富的大氣時尚感。珍妮佛勞倫斯在接受採訪時表現大方，不僅對自己的造型感到滿意，更對入圍感到興奮。隨著典禮持續進行，各項大獎將陸續揭曉，全球影迷正密切關注這場影壇年度盛事的最終結果。

更多引新聞報導

冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷

總預算未審衝擊TPASS 北北基桃交通首長急會商因應

