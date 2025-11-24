《我想活成一道光》新書分享會 感動全場
腦性麻痺作家鄭惠芬（筆名阿芬）與母親近日於高雄承億酒店七樓「承風書店」首次公開同台，分享兩人攜手走過的生命歷程，從復健室裡的哭喊到深夜相擁的痛楚，再到彼此成為彼此的光，母女真情流露的對談，讓現場親友與來賓多次動容、默默拭淚。(見圖)
主辦單位今(廿四)日說明，阿芬自幼罹患重度腦性麻痺，曾被醫生判定「可能活不過八歲」，從不能獨立翻身、歷經多次手術與高強度復健，到一步步學會站立行走，最終完成碩士學位並進入職場工作；二十多年來，每一次跌倒、每一滴眼淚、每一次選擇重新站起來，都是母女兩人共同走出的足跡。《我想活成一道光：腦性麻痺患者阿芬的故事陪你走出人生至暗時刻》完整記錄了這段深刻而堅韌的生命旅程。
書中首度揭露了許多鮮少被看見的艱難片段，幼時的阿芬在復健過程中多次不慎受傷；母女四處求醫承受的身體痛楚與沉重醫療費用；而阿芬從幼稚園起，每一次入學都遭逢校方拒絕的歧視；但書中同時也記錄了她一次次微小卻踏實的進步-取得碩士學歷、在名校研討會發表論文、以自身的命理天賦拓展人際圈、自食其力在飯店服務，以及那句「無論再痛，我們都一起走」的母女承諾。
活動尾聲的「母女互贈文字與花束」成為全場最感動的時刻，由於阿芬語速較慢，她特別請主持人代為朗讀那封寫給媽媽的小卡，其內容讓全場動容，而阿芬母親聽完後哽咽回應，並上前緊緊抱住女兒，形成當天最觸動人心的一幕。
這次新書分享會由承億酒店全力支持。承億集團創辦人暨董事長戴俊郎深受阿芬故事感動，不僅率先認購二百本書，更贊助活動場地與餐敘，邀請阿芬與親友在承億酒店共度這段重要時光。
戴俊郎出身清寒，創業路上也曾面臨現實的壓力與困境，他指出，阿芬走的路，比我當年更不容易，她沒有放棄，還把自己的生命寫成希望，這份力量非常值得被看見。
承億酒店內的文化空間「承風書店」這次也擔任重要合作角色，承億集團品牌長簡巧珊強調，希望透過閱讀，讓真實而深刻的人生故事能夠被理解、被記住，而阿芬的故事正是最能代表「逆境中仍然發光」的例子。
《我想活成一道光：腦性麻痺患者阿芬的故事陪你走出人生至暗時刻》由一品文化出版社出版，目前已於各大通路上市。一品文化出版社總編輯張愛玲提到，希望透過本書，讓社會更看見身心障礙者與照顧者的真實處境，也期待未來能持續出版具有社會意義的內容與人物故事，讓更多值得被看見的生命，透過閱讀被溫柔放大。
