「我想要你」曖昧訊息假的！王定宇：葛斯齊該道歉

民進黨立委王定宇遭狗仔記者葛斯齊爆料，傳「我想要你」曖昧簡訊給人妻，還帶對方與蔡英文前總統見面，因此提告妨害名譽並求償180萬元，北檢今（17日）偵結做出不起訴處分。對此王定宇表示，不起訴書寫到截圖照片造假，雖然不起訴葛斯齊，不過他本人應該向我的家人道歉。至於葛斯齊雖然獲判不起訴，但直言很失望檢察官調查內容，並指檢察官是有多怕民進黨？台灣司法不用再相信。

王定宇上午在立院受訪時表示，自己已經看過不起訴書，內容明白表示所有照片都是造假，來自大陸的app，雖然檢察官認為應給媒體寬鬆言論自由，因此做出不起訴處分，不過葛斯齊要對我跟家人道歉。另外民事的部分仍持續進行。

廣告 廣告

王定宇表示，經過檢調完整的調查並具結作證，截圖內容都造假。葛斯齊他本人有沒有參與我不知道，但引用萊對我個人進行攻擊，還要用假造內容做人格抹煞，我絕不允許這樣的事情。葛斯齊利用的是一個 迎合狗仔的口味，對於檢察官調查後作出不起訴處分，我予以尊重，不過葛斯齊該道歉是基本的態度。

葛斯齊開直播公開LINE對話紀錄。（圖／翻攝自葛斯齊 臉書）

另一方面葛斯齊同樣對於檢察官的調查內容表示不滿，隨即在臉書發文，台灣司法不用再相信，檢察官是有多怕民進黨？

葛斯齊強調，王定宇截圖對話絕對不是偽造，那是消息來源串供說出來的謊言偽證！ 我會曝光消息來源！請大家不用相信司法，這不起訴太噁心，雖然我獲判不起訴，但很失望檢察官調查內容。

葛斯齊否認截圖對話偽造（攝自葛斯齊臉書）

對於葛斯齊強調不是偽造，王定宇回應，讓他去跟檢察官講吧。國家有法律，不是拿麥克風就可以引用錯假。

延伸閱讀

爆王定宇傳「我想要妳」曖昧訊息！葛斯齊挨告北檢不起訴處分

1.25兆軍購竟靠投書曝光！藍委怒轟賴清德：美國比台灣人重要？

未裝電腦的法拉利跑車 立委曝M1A2T沒買美軍戰場管理系統