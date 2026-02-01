我愛你們！TWS高雄秀中文狂撒糖 YOUNGJAE唱JJ歌粉絲嗨翻啦

PLEDIS娛樂旗下「新世代清爽男團」TWS，31日於高雄流行音樂中心展開首次世界巡迴演唱會《24/7：WITH：US》高雄站。雖然成員JIHOON因故缺席本次演出，但SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、KYUNGMIN五位成員仍用盡全力，帶給高雄粉絲一個充滿感動與熱情的夜晚。

TWS這次來台開唱雖有一人缺席，成員們的表演依舊精彩。（圖/D-SHOW提供）

演出以開場曲〈Oh Mymy : 7s〉揭開序幕，隨後接連演唱〈Freestyle〉、〈Double Take〉與熱門作品〈plot twist〉，以充滿活力的刀群舞登場，瞬間點燃全場氣氛。為拉近與高雄42（粉絲名）的距離，成員們展現誠意十足的中文問候，向粉絲甜喊「漂亮」、「可愛」、「我愛你們」，引起台下粉絲們尖叫聲不斷。

除了演唱多首代表作外，TWS在演唱〈hey! hey!〉時，特別準備中文版送給高雄粉絲，YOUNGJAE更翻唱了一段林俊傑的經典歌曲〈修煉愛情〉，深情又標準的發音與細膩唱功引發全場尖叫，成為此次港都限定驚喜。

TWS在高雄一連演唱兩天。（圖/D-SHOW提供）

整場演唱會中，成員們不時為前一天生日的DOHOON獻上祝福，並在接近演唱會尾聲時，背景音樂響起〈Happy Birthday〉，與42們一起補祝DOHOON於1月30日的生日。全場數千名粉絲同步舉起手幅應援，也讓DOHOON又驚又喜，感動滿滿。

TWS的精彩表演讓粉絲意猶未盡。（圖/D-SHOW提供）

生日驚喜後，演唱會節奏再次拉高，TWS接連帶來多首巡演重點舞曲，其中包含近期轟動全球的代表作〈OVERDRIVE〉，展現團體高度整齊的舞台表現力。成員在舞台前後穿梭，搭配變化多端的燈光與視覺設計，讓每一首歌曲都像獨立的舞台篇章，粉絲的應援聲與節拍完美呼應，讓海音館宛如一座不間斷跳動的青春現場，也讓人期待高雄第二天的演出。

