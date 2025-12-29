我愛你，我走了！七旬祖父遛狗遇衝突遭槍殺 最後遺言曝光

70歲男子洛登（右）與愛犬傑西在公園散步時遭槍擊雙雙身亡，涉嫌開槍的52歲男子斯塔爾卡普（左）遭警方逮捕，已被控多項重罪。（圖／Hall County Sheriff

美國喬治亞州發生一起震驚社區的致命槍擊事件。一名70歲祖父與妻子在公園遛狗時，因寵物犬與他人犬隻短暫起衝突，竟遭對方持槍射擊，不僅男子身亡，陪伴多年的愛犬也未能倖免。整起事件發生在家屬面前，甚至透過電話被孫女全程聽見，家人形容這是一場「毫無理由、毫無挑釁的悲劇」。

綜合外媒與警方說法，事件發生於12月21日下午約3時30分，70歲的洛登（Terry Loden）與妻子雪柔（Cheryle Loden）在辛普森公園散步遛狗。當時洛登正用手機與孫女通話，家中飼養的寵物犬傑西（Jesse）突然與一名陌生男子所帶的狗發生肢體衝突。

廣告 廣告

警方指出，洛登見狀立刻上前試圖將傑西拉開，雙方並未事先發生口角或衝突，未料對方竟突然掏出手槍，先朝傑西開槍。雪柔回憶，丈夫站起身質問對方「你在做什麼」，下一秒便遭到近距離射擊倒地。

案發當下，孫女仍在線上通話中，不僅聽到祖父安撫寵物的聲音，也清楚聽見隨後傳出的槍聲。雪柔隨即撥打911報案並嘗試替丈夫止血，但嫌犯在現場來回走動後駕車逃離。警方約15分鐘後即將嫌犯攔截逮捕。

警方確認，涉案嫌犯為52歲的斯塔爾卡普（Todd Alexander Stalcup）。調查指出，雙方彼此並不認識，僅是在公園遛狗時因犬隻打架而爆發衝突。斯塔爾卡普目前被控惡意謀殺、重罪謀殺、加重攻擊，以及犯案期間持有槍枝等多項重罪，並被關押於霍爾郡監獄，不得保釋。

洛登在中彈後被緊急送往當地醫院搶救，最終仍於東北喬治亞醫療中心傷重不治，寵物犬傑西也因傷勢過重死亡。家屬事後發表聲明，形容這起案件「毫無意義、完全無法理解」，對整個家庭造成難以承受的打擊。

雪柔哀痛回憶丈夫生前為人，表示他總是樂於助人，「願意付出最後一分錢去幫助別人」，是一名深受家人與社區敬重的祖父。這起公園遛狗引發的槍擊事件，也再度引起外界對公共場所安全與槍枝暴力問題的高度關注。

洛登當時正試圖分開打架的狗，未料遭陌生男子開槍射殺。（圖／翻攝自Atlanta News First臉書）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

福原愛再婚懷孕！認前段婚姻「不久就破裂」 曝江宏傑與橫濱男最大差異

年底連休潮！公司16人竟有9人請假 網笑：這週五會更多

不捨嬤「喜喪」走得太孤單！I人孫女急發文求助 40網友冒大雪送暖