我愛我的老樣子 讓長者展現最美的穿搭
▲縣府邀請縣內各照顧關懷據點的長者參與，期許讓長者們透過不同主題穿搭，在平常生活中也能展現自信與活力。（記者方一成攝）
彰化縣政府自一一四年七月起舉辦一系列重陽敬老活動以增進長者社會參與，今（九）日上午在亞太鹿港渡假村舉辦「我愛我的老樣子」高齡穿搭動態走秀，由縣長王惠美陪同長者一同參與。王縣長表示，感謝弘道老人福利基金會彰化服務處長周雨潔共同籌辦，也感謝年輕服飾品牌QUEEN SHOP董事長游鎮光今年再提供六十八套新潮服飾，連續六年熱情贊助價值百萬元的服飾及配件，本次活動邀請縣內各鄉鎮市社區照顧關懷據點的長者參與，期許讓長者們透過不同主題穿搭，在平常生活中也能展現自信與活力。
王縣長表示，感謝QUEEN SHOP多年以來對「我愛我的老樣子」的支持，讓長輩能夠穿上年輕且時尚的衣服，心情愉快地參加走秀，展現截然不同的活力。這次高齡走秀有兩位最高齡的長者，是來自大村鄉茄苳社區的八十六歲林千惠阿嬤及黃玉仔阿嬤，在舞台上展現他們最美麗的一面，長輩只要有自信，就會活得更快樂。
王縣長表示，「要活就要動！」，縣府除了持續提供更多社會福利，更重要的是引領長輩走出戶外並融入社會，心情會更好，也會更有自信。十一月二十二日將舉辦「銀髮換數師拉密大賽」，也就是電動遊戲比賽，長輩玩電動能促進腦部反應，讓身體更靈活。長輩要走出戶外，心情也會更愉快，最後祝福所有長輩身體健康「福如東海千千年、壽比南山萬萬歲」。
彰化縣社會處表示，這次高齡走秀有兩位最高齡的長者，一位是來自大村鄉茄苳社區的八十六歲林千惠阿嬤是全場的「元氣代表」，心態年輕、樂觀，享受在舞台演出的樂趣，雖因車禍導致身體略有不適，但她仍堅持「要動起來、保持健康」，並從中找到成就感。另一位一樣來自大村鄉茄苳社區的八十六歲黃玉仔阿嬤則是第一次參與表演型活動，平時忙於照顧家人，少有屬於自己的時間，卻努力讓自己在舞台上展現最美的樣子，也期待能看到不一樣的自己。
今年「我愛我的老樣子」高齡穿搭動態走秀，推出以五種服飾風格搭配五首表演歌曲，結合懷舊及流行歌曲舞蹈開啟銀髮時裝秀，加上QUEEN SHOP的服飾、配件，創造更多元的服裝變化，期待透過不同主題穿搭展現，讓大家在面對不同場合時，能夠有不同的穿搭參考。
為增進長者社會參與，縣府規劃的活動有十一月二十二日「銀髮換數師拉密大賽」，透過桌遊拉密遊戲讓長輩們活到老、玩到老，拉近與青年世代的距離。最後十一月二十三日「社區照顧關懷據點成果展」，透過成果展據點長輩展現健康與活力，歡迎各位長輩們一起參與同樂。
