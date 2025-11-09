我愛我的老樣子! 長者秀穿搭動態走秀

中部中心 ／李文華 彰化報導

彰化縣政府和弘道老人福利基金會舉辦，我愛我的老樣子高齡長者動態走秀活動。今年邀請5個社區，共79名長者到場參加，打扮時下最流行的裝扮，上台走秀，展現高齡長者的滿滿活力。





銀髮新魅力 高齡長者動態走秀 提升自信與活力

彰化縣長王惠美出席我愛我的老樣子高齡穿搭動態走秀活動。（圖／民視新聞）









穿搭走秀，彰化縣長王惠美也要來一下展現滿滿活力，彰化縣府和弘道老人福利基金會，舉辦高齡動態走秀活動，主角登場





彰化縣長王惠美鼓勵長者多參加活動 走出戶外 展現滿滿自信和活力。（圖／民視新聞）

日本動漫角色，全都在台上，長者舉手投足，不害羞不生澀，展現滿滿自信，今年廠商提供了65套服裝讓長者進行穿搭，今年更有五種造型特色，包含天藍牛仔風繽紛日系風等造型，讓參與的長者有著流行體驗，每年加入不同元素設計，展現銀髮族的新魅力。





